準爆！你是哪種腳型？秒解你的「性格、天賦、未來伴侶」

大家都知道從手相、面相可以看出一個人的個性，而其實從「腳型」也能窺知一二！知名命理老師艾菲爾近日就分享，如何從腳型看出自己的性格、天賦、適合職業，以及未來伴侶，趕快脫下鞋子一起觀察自己是哪種腳型吧！





#羅馬腳





腳板較方，前3根腳指頭長度接近，後兩根腳趾依次漸短。擁有此腳型的人通常體態都非常勻稱。





你的性格：外向、富有好奇心，遇到不懂的事總想問個明白。不怕生，若到新環境會選擇努力適應、挖掘，而不是逃避。另外，對於異國的風情民俗、文化歷史也很感興趣，喜歡到處旅行。





你的天賦：人緣好、交際能力也非常強，適合需要溝通、打交道的工作，如領導、公關、律師、行銷、宣傳、銷售等工作。另外，因好奇心與求知慾都高，因此在個人專業領域也能發展優秀。





未來伴侶：你會擁有一個可以跟你說真話，與你討論時事、未來，並有著明辨的思維與真理判斷能力的人，你能在他面前放心自在的做自己。





#方型腳





腳板較寬且方，所有的腳指頭都差不多長短。





你的性格：冷靜理智，不會輕易被外在因素或情緒而影響，有自己的判斷力，公私分明、對事不對人，是很值得依靠、信賴度很高的人。但也因為太過冷靜，偶爾會不懂得怎麼抒發、調適自己的壓力，容易把情緒悶在心裡。





你的天賦：聰明冷靜、判斷力高，因此很適合當決策者、發布施令的人，另外法官、政治、金融方面、企劃、專案人員與建築師等工作也非常適合。





未來伴侶：總是逼自己在外要強勢的你，會遇到一個體貼細心的好對象，他能迅速發現你情緒不佳丶壓力大的原因，甚至比你自己還早知道，並會幫助你放鬆、逗你開心、讓你笑的人，他會是你最佳的人生導師與精神支柱。



▲從「腳型」看出你的性格、天賦與未來伴侶。（示意圖／取自pixabay）

#希臘腳





第2根腳指頭最長，其他腳趾較短，腳板較瘦長。很多俊男美女都是希臘腳，這種腳型也不挑鞋，幾乎什麽鞋都能穿，特別適合尖頭鞋、高跟鞋。廣告中出現的腳模也多是此種腳型。





你的性格：熱情、充滿行動力、創造力，對自己要求很高，因此有時會自己給自己壓力，總是希望自己可以做到最好。





你的天賦：具有領導特質，善於溝通、安排事情，很適合當組長、主管、上司等領導型人物。另外，因為熱情、情緒渲染力很強，因此也適合往演講者、表演者的方向走。





未來伴侶：頭腦靈活的你，會遇到一個聰明又善解人意，且能包容你的決定，無論如何都站在你這邊、真心支持、無條件相信你的良人。





#埃及腳





大拇趾最長，其他腳指頭依序排下來，由長到短，這種腳型最普遍。





你的性格：較有自己的主見，不會隨波逐流，也不會輕易妥協，可能偶爾會有點情緒化，相對的情緒來得快去得更快，馬上就能忘掉不開心的事，是不記仇的類型。





你的天賦：天生就具有美感，情感也很飽滿，天生就適合站在舞台上，不管是事業或學業上的報告、發表會、演說等，另外演員、歌手、網紅、作家、藝術家與設計師等，能展現個人魅力與能力的工作，也非常適合你。





未來伴侶：你親切可愛的外表，很容易激起別人的保護慾，因此你會擁有一個寵你、愛你，總是把你放在心中第一位的好對象。（編輯：許苡晴）





【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



