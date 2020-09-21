奪7獎！《富家窮路》包攬喜劇類影集獎項　創艾美獎歷史

恭喜恭喜！艾美獎頒獎典禮一開始，得獎者就創造歷史，在「喜劇類影集」獎項方面，《富家窮路》（Schitt's Creek）包攬了所有獎項！包括喜劇類最佳影集、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳編劇，總共7個跟「喜劇類影集」相關的主要獎項，全都被他們拿走，這也是艾美獎史上第一部、統包一個類別全部獎項的影集。





《富家窮路》

▲▼「喜劇類影集」最佳男主角尤金李維（上圖），最佳女主角凱瑟琳奧哈拉（下圖）。（圖／艾美獎官網）

有趣的是，由於得獎者無法到頒獎典禮現場領獎，因此主辦單位特別安排了工作人員，全副武裝拿著獎杯等在提名者附近，如果你得獎了，他們就會把獎杯直接交給你，如果你沒有得獎，那他們跟你打聲招呼就走人，活生生應了一句「眼睜睜看著煮熟的獎杯飛走」，也是本屆艾美獎搞笑的奇招。