獨／峮峮伴小鬼5小時離開靈堂　提早離去原因曝光惹心疼

小鬼（黃鴻升）16日在家中猝逝，享年36歲，震驚演藝圈。他的靈堂從19日開放，今（21）日是靈堂開放最後一天，而小鬼女友峮峮於今天早上9點多現身，直到下午2點46分才離去。峮峮經紀人向《NOWnews今日新聞》記者透露，今天峮峮沒辦法在靈堂待到最後，其實是因為峮峮有工作在身，她堅持上工，不願意因為自己而耽誤其他人的工作行程。





峮峮下午2點離開靈堂時，臉色憔悴，面對媒體的提問，她雙眼緊閉，旁人看到她心疼的表示「累了，累了」，隨後她坐上車快速離開。而之所以今天沒待到最後一刻，其實藏著令人心疼的原因，峮峮的經紀人提到，今天下半天峮峮

此外，玖壹壹、BCW、艾文、臭屁嬰仔、草屯囝仔也都陸續現身靈堂，王心凌還在靈堂待了1個小時才離去。

▲玖壹壹、BCW、艾文、臭屁嬰仔、草屯囝仔現身靈堂。（圖／特派記者林敬原攝 ,2020.09.21）