Junior戴小鬼耳環出遊　揪楊祐寧舉杯敬友：笑了你一整晚

小鬼（黃鴻升）猝逝第5天，靈堂今（21日）最後一天開放弔唁，不少星友陸續前往上香，小鬼口中的「二哥」Junior（韓宜邦）19日已前往看老友，近日他分享戴小鬼耳環出遊的照片，緬懷兄弟，而楊祐寧也貼出與Junior拿酒敬小鬼的合照，喊話：「我們笑了你一整晚！」
今年7月，小鬼到Junior家借宿，把一只耳環遺忘在客房，Junior日前戴上耳環，與友人到淡水聚會，並PO出將啤酒舉高的背影照，寫下：「感謝友人陪伴，一路說說笑笑，聊聊回憶。輕旅行，結束。我來想想下一站我們去哪！不說再見，永遠陪伴。敬你！」
不久，Junior再上傳與楊祐寧拿手機拍星空的照片，對小鬼說：「他（楊祐寧）說你上了火星．我拍他拍你，我看著他，點了點我的耳環，然後我們都笑了，你在火星，也在這，用歡笑聊你，是我們兄弟的溫柔。」
貼文戳中一票網友哭點，「他這輩子有你這哥哥愛他，又那麼多人敬佩他、喜歡他，真的夠了」、「謝謝二哥，好溫柔」、「加油，我們都努力活著．連帶他那一份」、「他住在天上最閃耀的那顆星」！
楊祐寧則曝光他所拍的星空照說：「天體上最亮的星星是行星，火星又近又亮，還帶著一點紅紅火光，大家都說你去火星出任務，以後只要找到火星，我們抬頭就相見。」（編輯：楊穎軒）