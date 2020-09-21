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Junior戴小鬼耳環出遊　揪楊祐寧舉杯敬友：笑了你一整晚

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-09-21 14:23:35｜update2020-09-21 14:27:00

▲Junior（左圖）戴小鬼耳環出遊，還合體揪楊祐寧把酒敬摯友。（圖／Junior臉書、楊祐寧IG）
▲Junior（左圖）戴小鬼耳環出遊，還合體揪楊祐寧把酒敬摯友。（圖／Junior臉書、楊祐寧IG）

小鬼（黃鴻升）猝逝第5天，靈堂今（21日）最後一天開放弔唁，不少星友陸續前往上香，小鬼口中的「二哥」Junior（韓宜邦）19日已前往看老友，近日他分享戴小鬼耳環出遊的照片，緬懷兄弟，而楊祐寧也貼出與Junior拿酒敬小鬼的合照，喊話：「我們笑了你一整晚！」



今年7月，小鬼到Junior家借宿，把一只耳環遺忘在客房，Junior日前戴上耳環，與友人到淡水聚會，並PO出將啤酒舉高的背影照，寫下：「感謝友人陪伴，一路說說笑笑，聊聊回憶。輕旅行，結束。我來想想下一站我們去哪！不說再見，永遠陪伴。敬你！」

▲小鬼的耳環。（圖／Junior臉書）
▲小鬼的耳環。（圖／Junior臉書）
不久，Junior再上傳與楊祐寧拿手機拍星空的照片，對小鬼說：「他（楊祐寧）說你上了火星．我拍他拍你，我看著他，點了點我的耳環，然後我們都笑了，你在火星，也在這，用歡笑聊你，是我們兄弟的溫柔。」

貼文戳中一票網友哭點，「他這輩子有你這哥哥愛他，又那麼多人敬佩他、喜歡他，真的夠了」、「謝謝二哥，好溫柔」、「加油，我們都努力活著．連帶他那一份」、「他住在天上最閃耀的那顆星」！

楊祐寧則曝光他所拍的星空照說：「天體上最亮的星星是行星，火星又近又亮，還帶著一點紅紅火光，大家都說你去火星出任務，以後只要找到火星，我們抬頭就相見。」（編輯：楊穎軒）

▲Junior左耳戴上小鬼的耳環。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）
▲Junior（左）舉杯敬天上的小鬼。（圖／Junior臉書）
▲Junior（左）舉杯敬天上的小鬼。（圖／Junior臉書）
▲Junior與楊祐寧遙祭小鬼。（圖／Junior
▲Junior與楊祐寧遙祭小鬼。（圖／Junior IG）
▲楊祐寧追悼小鬼。（圖／楊祐寧IG）
▲楊祐寧追悼小鬼。（圖／楊祐寧IG）
▲Junior和楊祐寧（右）向小鬼敬酒。（圖／楊祐寧IG）
▲Junior和楊祐寧（右）向小鬼敬酒。（圖／楊祐寧IG）

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