Junior戴小鬼耳環出遊　揪楊祐寧舉杯敬友：笑了你一整晚

小鬼（黃鴻升）猝逝第5天，靈堂今（21日）最後一天開放弔唁，不少星友陸續前往上香，小鬼口中的「二哥」Junior（韓宜邦）19日已前往看老友，近日他分享戴小鬼耳環出遊的照片，緬懷兄弟，而楊祐寧也貼出與Junior拿酒敬小鬼的合照，喊話：「我們笑了你一整晚！」





▲小鬼的耳環。（圖／Junior臉書）

▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）

▲Junior左耳戴上小鬼的耳環外出。（圖／Junior臉書）

▲Junior（左）舉杯敬天上的小鬼。（圖／Junior臉書）

▲Junior與楊祐寧遙祭小鬼。（圖／Junior IG）

▲楊祐寧追悼小鬼。（圖／楊祐寧IG）