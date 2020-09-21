缺席小鬼最後一天！KID自曝行蹤　摘下墨鏡「憔悴露面」

藝人小鬼（黃鴻升）16日猝逝家中，享年36歲，讓不少藝人十分悲痛，至今仍難以接受，今（21）日為追思靈堂開放最後一天，與小鬼一同主持節目《綜藝玩很大》的KID（林柏昇）已連續出席2天，昨天也在吳宗憲旁邊陪他出面受訪，不過臉上的墨鏡始終未摘下，似乎想遮掩難過的情緒，不過今天他則是回家探望家人，墨鏡一拿下，憔悴的模樣令粉絲們十分心疼。





KID在小鬼離世的隔天，即使心情大受打擊，仍忍痛出席《木曜4超玩》一日系列的直播，隨後也剪了影片悼念他，思念之情表露無遺。今天KID沒有出席小鬼的靈堂，而是回家看看家人，他在臉書上曬出與家人的合照，並寫下：「想幹嘛就去做，飆回來看一下老爸老母！還有漂亮小姨媽。」而終於摘下墨鏡的他，看似很努力地擠出笑容，面目有些憔悴。





KID疲憊的模樣令粉絲們不捨，紛紛留言替他加油：「你們真的都超棒的！深深的影響了很多的年輕人！好好照顧自己，好好陪伴家人。」、「因為小鬼，讓更多人願意回頭看看身邊那些 ，我們自認為理所當然的愛，這些愛是無可取代的，腳步慢一點，適時的抱抱他們，讓他們也知道。」、「鬼哥一定很慶幸有你這樣棒的兄弟，你要好好保重，要堅強，你還有很多愛你和你愛的人。」（編輯：侯家瑜）





▲KID回家與家人團聚。（圖／KID臉書）