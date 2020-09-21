譚艾珍告訴你小鬼的好　「說不出他有什麼缺點」萬人點讚

小鬼（黃鴻升）驟逝，優秀人品備受各界稱頌，資深演員譚艾珍8年前在《剩女保鏢》演小鬼的奶奶，她在臉書發文細數小鬼的好，「凡是與他熟識或短暫接觸過的人，幾乎說不出他有什麼缺點！」
當年2人一起拍戲，譚艾珍回憶，某次小鬼頑皮地說，只要演過她的孫子一定會大紅或躍上大銀幕，譚艾珍回：「那麼我一定要很用力的愛你及祝福你喔！」透露拍攝期間小鬼很喜歡跟著她一起胡說八道、吃素食，就算殺青也會捎來問候。
譚艾珍也嘆今年錯過與小鬼見面，「5月本來約好了與共同的朋友一起去露營，當天他臨時接了活動無法同行，今年後就沒辦法見到面了...我當然也很不捨，這兩天一直回想這孩子帶給大家種種正向能量，在人生旅程中有緣與他相識心中覺得好感恩。」
「沒有人有能力決定什麼時間，用什麼方式圓滿此生，但是可以像小鬼一樣，決定用什麼方式正向的修生命學分啊！對嗎？」譚艾珍呼籲大家不要悲傷，因為她相信小鬼也不樂見，「要像他一樣用正向能量好好的惜緣。」
最後，譚艾珍為喪子的黃爸爸祈福，「希望黃爸爸一定要照顧好身體，這樣孩子才能心安靈安喔！只要你還記得小鬼那一樣（好），就把這個（好）幫他延續下去吧！加油！」貼文截至今（21）日多達1萬人點讚。（編輯：楊穎軒）