譚艾珍告訴你小鬼的好　「說不出他有什麼缺點」萬人點讚

小鬼（黃鴻升）驟逝，優秀人品備受各界稱頌，資深演員譚艾珍8年前在《剩女保鏢》演小鬼的奶奶，她在臉書發文細數小鬼的好，「凡是與他熟識或短暫接觸過的人，幾乎說不出他有什麼缺點！」





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▲小鬼36歲人生零負評。（圖／黃鴻升臉書）

× ▲小鬼36歲人生零負評。（圖／黃鴻升臉書）

▲譚艾珍全文。（圖／譚艾珍臉書）