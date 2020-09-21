KID左胸「帶著小鬼」堅強上工！開場一句話粉絲全激動了

今（21）日為小鬼黃鴻升靈堂開放的最後一天，而好兄弟KID（林柏昇）連續兩天到場幫忙，而今天未到，原因是回花蓮老家看看父母。而KID在小鬼過世後，雖然隔日強忍悲痛上《木曜四超玩》直播，但幾乎全程靜默，表情也相當凝重；而今晚KID依舊主持網路直播節目《星光雲！RUN新聞》，並於左胸口貼心「帶著小鬼」上工，露出笑容表示「希望結束最後能拿下墨鏡，跟觀眾面對面」。





▲KID衣服左胸貼小鬼靈堂工作人員的專屬貼紙，堅強露出笑容直播，令不少粉絲湧入直播為他加油打氣。（圖／翻攝《星光雲！RUN新聞》）