KID左胸「帶著小鬼」堅強上工！開場一句話粉絲全激動了

今（21）日為小鬼黃鴻升靈堂開放的最後一天，而好兄弟KID（林柏昇）連續兩天到場幫忙，而今天未到，原因是回花蓮老家看看父母。而KID在小鬼過世後，雖然隔日強忍悲痛上《木曜四超玩》直播，但幾乎全程靜默，表情也相當凝重；而今晚KID依舊主持網路直播節目《星光雲！RUN新聞》，並於左胸口貼心「帶著小鬼」上工，露出笑容表示「希望結束最後能拿下墨鏡，跟觀眾面對面」。
節目一開始，KID就先以歡樂氣氛鼓掌開場，表示「今天將帶著好朋友的精神，用一個歡樂氣氛來主持節目，這也是事情發生後第一個公開直播的工作，今天希望慢慢主持到後面，可以脫下墨鏡直視觀眾，感傷的心情就先收起來」而過程中KID也不斷露出笑容，引來不少粉絲激動表示「好久沒看到KID笑了」、「謝謝你們的用心！鬼哥看到一定很開心」。
而節目開始後，來賓玖壹壹上節目宣傳新專輯，KID也下達許多無厘頭的指令，讓現場氣氛相當歡樂，而在玖壹壹宣傳完新專輯後，KID也感性地說「剛剛在歡樂之餘還是時不時會想起這個人，其實有鬼哥在真好，在我當兵的時候幫我代班一年，非常感謝他，我跟關紹文覺得蠻有意義的，在這邊我們還剪輯了鬼哥在幫我代班的這一年的畫面，邀請大家跟我們一同觀賞」。
「而影片也從一開始接下代班主持棒的小鬼，中間無數的訪問來賓、經歷，直到KID當完兵後，從節目畢業的種種畫面」令不少粉絲表示「希望鬼哥的這些藝人朋友都能夠勇敢走下去！」、「大家都要加油！願鬼哥一路好走」、「看到KID笑了，是最大的欣慰，加油！」、「謝謝RUN新聞的用心！真的祝福鬼哥，大家會永遠懷念他」。（編輯：張嘉哲）