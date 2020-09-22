NOW早報／伴小鬼5小時！峮峮提早離開靈堂「原因」惹心疼

獨／峮峮伴小鬼5小時離開靈堂 提早離去原因曝光惹心疼
小鬼（黃鴻升）16日在家中猝逝，享年36歲，震驚演藝圈。他的靈堂從19日開放，昨（21）日是靈堂開放最後一天，而小鬼女友峮峮於昨天早上9點多現身，直到下午2點46分才離去。峮峮經紀人向《NOWnews今日新聞》記者透露，昨天峮峮沒辦法在靈堂待到最後，其實是因為峮峮有工作在身，她堅持上工，不願意因為自己而耽誤其他人的工作行程。
今日天氣／東北風減弱各地多雲至晴 午後局部雷陣雨
今（22）日東北風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，僅花東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨；溫度方面，早晚各地稍有涼意，低溫約25、26度，白天北部及東半部高溫約30至32度，中南部地區高溫約33至35度，中午前後仍較悶熱。
長髮妹遭潑糞！嫌犯認了「整桶我蒐集的」 犯案動機曝光
台北市信義區19日晚間一名20歲邱姓女子遭到一名口罩男從頭上倒下一桶滿滿的黃色排泄物，最後甚至將桶子蓋在女子頭上後，隨即快跑離開現場，當場不少民眾目睹一切後，拍下過程PO到臉書引起眾人討論。對此，嫌犯柯姓男子亦於昨（21）日到案說明，認了整桶穢物是「自己蒐集的」，更揭露自己的犯案動機。
立委集體涉貪5000萬 北檢起訴12人、陳唐山不起訴
台北地檢署偵辦立委涉集體收賄案昨（21）日偵結，依貪污治罪條例起訴現任立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明等12人，並移審北院。前立委陳唐山則獲不起訴處分。
泰國大規模示威挑戰王室 嗆「國家屬於人民」
泰國曼谷在周末接連兩天（19日､20日）由法政大學的學生團體發起大規模反政府示威，示威者湧入位於曼谷大皇宮旁的皇家田廣場（Phra Nakhon），高呼「政府下台、人民萬歲」口號，並將一塊金色的圓形牌匾嵌在皇家田廣場地上，牌匾刻有2020年9月20日的字樣，以及「民眾已表達他們的意志，這國家屬於民眾，不是屬於國王」，此舉明顯是在挑戰王室。
北市15.6億威力彩得主現身 退休女性與兒女一同領獎
今（109）年7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出2注，各得15.6億元，除日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎。台灣彩券公司昨（21）日透露，中獎人是1名女性，退休人士，花5600元包牌，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億8980萬0807元，而且是跟子女一同前往領獎。（編輯：賴詠璿）