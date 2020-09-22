「華岡幫」牽手道別小鬼！楊丞琳、許瑋甯深夜PO文惹淚崩

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨；昨（21）日是第三天開放弔唁，依舊湧入大批演藝圈人士、好友和許多粉絲前往哀悼。小鬼的華岡藝校老友楊丞琳、許瑋甯深夜感慨發文，提到昨天華岡好友4人手牽著手，一起向小鬼道別的場面。





▲楊丞琳、許瑋甯深夜感慨發文，提到昨天華岡好友4人手牽著手，一起向小鬼道別的場面。（圖／翻攝自楊丞琳IG）