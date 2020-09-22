「華岡幫」牽手道別小鬼！楊丞琳、許瑋甯深夜PO文惹淚崩

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨；昨（21）日是第三天開放弔唁，依舊湧入大批演藝圈人士、好友和許多粉絲前往哀悼。小鬼的華岡藝校老友楊丞琳、許瑋甯深夜感慨發文，提到昨天華岡好友4人手牽著手，一起向小鬼道別的場面。
小鬼的靈堂設置於民權東路二段龍巖A館，從19日至21日上午10點至下午6點開放親友前往弔唁，昨日是靈堂開放最後一天，期間除了女友峮峮守候，還有許多演藝圈好友和粉絲也前來哀悼，可以看出小鬼生前的好人緣。靈堂照片上，小鬼身著白色襯衫仰望天空的側臉，配上白色鮮花，象徵「真誠不變的愛」以及「永恆」。
楊丞琳離開靈堂後，深夜在Instagram動態寫下「今天我們同學4人，手牽著手，面對著你的照片，小潔做代表說了些話後，大家一起向你鞠躬道別，希望你都有聽見看見」，不避諱直言「講到黃鴻升和楊丞琳，很容易被提到初戀這件事，相信這部分讓你困擾很久了吧？」強調感情能昇華，在這世界上是比較罕見的，但真正讓他們走過21年的，是非常有份量的友誼，且說「這感情，我們幾個會永遠延續下去，不會隨著時間流動而消逝，我們還在等你入夢，任何一人都可以，帶些話給我們吧，我們等著」。
許瑋甯也在Instagram PO出一群華岡好友合照，難掩思念表示「你可以來跟我們說一句話，一個笑容都好？大家都在等你，送你的這三天，就想替你陪伴著你家人陪著你，好像彷彿覺得你都在，沒離開」，同學4個人手牽著手，說著五本來就不能缺一，永遠會留個位子給小鬼，彎腰鞠躬後，直待眼淚止住才起身。（編輯：賴詠璿）