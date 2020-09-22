雙喜臨門！「3生肖」財運、桃花兩得意　一路旺到雙十節

一轉眼，9月即將進入尾聲，想知道接下來的日子，你的運勢將如何嗎？專寫生肖命理的《卡哇伊》專欄今（22）日就分析，「3生肖」從今天起到雙十節，不僅財運達到顛峰，桃花也會爆棚，簡直雙喜臨門！
生肖馬
馬年出生的人，天生就比較傲氣，他們自尊心強烈、有控制慾，在金錢上的追求也比較強，只要想到他人羨慕的眼光，就有了工作的動力。今天開始到雙十節運勢非常強，財富達到巔峰，桃花業將朵朵盛開，且他們事業普遍都比較旺盛，本身就是賺錢能手，再遇到好運照拂，金錢運自然不會差，富貴盈門，而單身的屬馬人更有望遇到一生真愛。
生肖雞
雞年出生的人，有一雙慧眼，能看到很多肉眼看不到的先機。他們不懼困難，只要看準目標，就會堅持下去，很少會半途而廢。今天開始到雙十節，財運、愛情運兩得意！不僅福德宮有「龍符」的照應，凡事吉多凶少，遇到困難都能轉危為安，且財帛宮還得「天禧」坐鎮，只要不斷努力，有望錢財、愛情雙豐收。
生肖豬
豬年出生的人，頭腦精明、德才兼備，是最有機會成為富翁的人。他們善於處理人際關係，為人圓滑，可以左右逢源，同時也喜歡思考、發現捷徑，生財有道。生肖豬有多顆吉星入命，霉運會徹底離開他們的生活，突破各種阻礙，就像順風的船，一路暢通無阻，今天開始到雙十節，除了財運爆棚外，桃花也將朵朵開，氣勢如虹！只要下定決心，想做的事必定能獲得成功，財富也是唾手可得。（編輯：許苡晴）