苦苓見「高鐵一景象」驚問：快倒了？兩派網友吵翻天

64歲作家苦苓5年前二娶美女鋼琴老師黃楚軒，夫妻倆定居高雄，身為談話節目常客的他，經常搭高鐵到台北錄影，昨（21日）苦苓便貼出一張高鐵台北站候車椅的照片，驚問：「是螺絲都鬆了，還是高鐵快倒了？」





▲苦苓全文。（圖／苦苓臉書）