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苦苓見「高鐵一景象」驚問：快倒了？兩派網友吵翻天

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-09-22 14:30:50

▲苦苓見高鐵台北站內驚人一幕，狐疑問高鐵是不是快倒了？（圖／苦苓臉書）
▲苦苓見高鐵台北站內驚人一幕，狐疑問高鐵是不是快倒了？（圖／苦苓臉書）

64歲作家苦苓5年前二娶美女鋼琴老師黃楚軒，夫妻倆定居高雄，身為談話節目常客的他，經常搭高鐵到台北錄影，昨（21日）苦苓便貼出一張高鐵台北站候車椅的照片，驚問：「是螺絲都鬆了，還是高鐵快倒了？」



曝光的照片中，一張提供給高鐵旅客乘坐的椅子，表面破破爛爛，還有2塊疑似用膠帶貼上去的補丁，苦苓訝異地說：「旁邊的另外兩張椅子也都破了...這應該不是剛剛發生的吧？通通沒處理！一個禮拜搭兩到三趟北高來回，我也算是高鐵的常客了，要請問一下，是螺絲都鬆了，還是高鐵快倒了？」

貼文一出，引發兩派網友爭論，有人肯定高鐵愛物惜物，沒濫用資源，「節省是好事，資源不浪費，我認同這樣的做法，只要是安全就行」、「這樣也蠻環保的（要貼好看點就是了）」、「有點設計感的話就不錯，椅套也可以延續生命」、「顏色相同也算用心」、「勤儉是一種美德」！

不過有網友看了反感，直呼：「其實這也是國家的門面，應盡快改善」、「真的很扯」、「怎麼這種品質」、「這補得叫做得過且過，裝做沒看到就好」、「沒有國外客人、所以能省則省嗎」、「真的是螺絲鬆了, 整張重新換皮也不會花太多錢」！

對此，高鐵回應，該張照片座椅是為配合廠商維修排程，臨時處置的方式，目的在讓旅客即使在等待維修期間，仍能正常使用，後續也會儘速完成更換。（編輯：楊穎軒）

▲苦苓全文。（圖／苦苓臉書）
▲苦苓全文。（圖／苦苓臉書）
▲苦苓全文。（圖／苦苓臉書）
▲高鐵台北站的候車椅殘破不堪。（圖／苦苓臉書）

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