曾遭高爾宣拍裸片霸凌？當事人發文澄清

饒舌歌手高爾宣日前遭起底，在就讀萬芳高中期間霸凌同儕，還拍攝對方全裸影片，事件鬧得沸沸揚揚，他大動作在IG拍攝影片說明、道歉。而在昨（21）日晚間有一個自稱是被霸凌的當事人在Dcard上發文，澄清整起事件。





▲自稱是被高爾宣霸凌的當事人，發文澄清事件始末。（圖／翻攝Dcard）