曾遭高爾宣拍裸片霸凌？當事人發文澄清

饒舌歌手高爾宣日前遭起底，在就讀萬芳高中期間霸凌同儕，還拍攝對方全裸影片，事件鬧得沸沸揚揚，他大動作在IG拍攝影片說明、道歉。而在昨（21）日晚間有一個自稱是被霸凌的當事人在Dcard上發文，澄清整起事件。
聲稱是遭到高爾宣霸凌的當事人陳同學，在Dcard發表一篇文章，名為「我是高爾宣事件的當事人」，內容提到，他就是被拍影片的那位同學，並透露，「看完爆料跟悔過書後我一直在想爆料者是誰， 為什麼會有悔過書， 我也猶豫好幾天要不要出來講， 因為我沒有很想談這件事。」
陳同學表示，當時一群人去宜蘭玩，拍攝影片時大家真的都是在玩，「沒有什麼霸凌，是後來有關傳的事所以鬧比較大， 但當時都解決了。」高三下他比較少去學校是為了要準備大專考試，之後跟高爾宣相處只是有點尷尬，畢業後因為高爾宣出國了，因此斷了聯繫。
文末陳同學還附上健保卡證明自己就是當事人，不過此一作法仍引起網友們懷疑，有人留言：「這樣怎麼確定原po是受害者本人啊？也太多可以吐嘈的點了 。」高爾宣所屬的陶山音樂對此則回應：「謝謝大家的關心，已經陸續有朋友傳連結讓我們知道，謝謝A同學跟其它同學的留言，對於爆料者的部分，公司已經著手委託律師處理，網路上其它不實的指控，我們也都會追訴法律途徑，希望可以端正網路視聽。眼前最重要的是爾宣的身心狀況，這幾天他是真的蠻疲累，心情也受到影響，我們希望他可以盡快回到正常的狀態，不要影響後面的生活及工作，謝謝大家」
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