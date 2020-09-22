小鬼靈堂淪網美打卡景點　正妹遭肉搜嗆：家屬不舒服才刪

小鬼（黃鴻升）因心血管問題16日被父親發現猝逝家中，36年人生嘎然而止，令親友無限悲痛，網紅陳沂昨（21日）在臉書貼出一位網美在小鬼靈堂打卡的照片，暗諷對方把追思場合當成外拍景點，引起網友譁然，該網美遭批評後也不甘示弱回嗆：「輪不到某些人憑幾張照片對我這個人指手畫腳！」





▲陳沂貼文。（圖／陳沂臉書）

× ▲陳沂貼文。（圖／陳沂臉書）

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▲馬薏雯在小鬼靈堂外拍照留念，右下角的寶特瓶被網友抓包疑似P圖致扭曲。（圖／馬薏雯IG）

× ▲馬薏雯在小鬼靈堂外拍照留念，右下角的寶特瓶被網友抓包疑似P圖致扭曲。（圖／馬薏雯IG）

▲馬薏雯舉起花束以小鬼遺照取景。（圖／馬薏雯IG）

× ▲馬薏雯舉起花束以小鬼遺照取景。（圖／馬薏雯IG）

▲馬薏雯將照片附上花語及哀悼文。（圖／馬薏雯IG）