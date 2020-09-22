小鬼靈堂淪網美打卡景點　正妹遭肉搜嗆：家屬不舒服才刪

小鬼（黃鴻升）因心血管問題16日被父親發現猝逝家中，36年人生嘎然而止，令親友無限悲痛，網紅陳沂昨（21日）在臉書貼出一位網美在小鬼靈堂打卡的照片，暗諷對方把追思場合當成外拍景點，引起網友譁然，該網美遭批評後也不甘示弱回嗆：「輪不到某些人憑幾張照片對我這個人指手畫腳！」
陳沂曝光照片後，網美立刻被起底名叫馬薏雯，IG追蹤數為7.3萬，不滿她行徑的網友灌爆該組照片留言區，馬薏雯不堪其擾，將留言功能關閉，但網友仍轉戰其他相片繼續罵：「為什麼要把追思會當打卡聖地，拍OOTD」、「被罵成這樣還可以發網美照」、「就是觀感不佳的問題，你回去看看自己拍的照片，表情非常的令人反感，看不出來傷心就算了還有點滑稽」、「要我是家屬我就直接開罵了！悼念就悼念拍照打卡是在X小？」
就連馬薏雯的粉絲也看不下去，認為做自己的前提是不能傷害別人，「妳這已經是非常不尊重家屬及親友，原本蠻喜歡妳的，但這次真的過頭了，希望理性的留言妳都可以聽進去，並真正的消化進妳的三觀裡。」對於排山倒海的抨擊，馬薏雯也直球回擊，留言反嗆：「如果家屬感到不舒服我會配合刪文，但輪不到某些人憑幾張照片對我這個人指手畫腳，都是完全不認識我的人，這輩子也不會認識到的關係，謝謝！」（編輯：楊穎軒）