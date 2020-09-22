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樂歪！澳洲粉絲「申冤」買不到票　李翊君親自處理

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-09-22 17:04:33

▲李翊君（右）驚爆與黃子佼有「遺憾」。（圖／寬宏藝術提供）
▲有澳洲粉絲向李翊君「申冤」買不到演唱會門票。（圖／寬宏藝術提供）

資深歌手李翊君相隔3年，終於宣布在今年12月5日於TICC舉辦「李翊君2020翊如既往演唱會」，主辦單位寬宏藝術開放售票後，快速售罄，不少歌迷埋怨買不到票，到李翊君粉絲團留言吐苦水，李翊君與寬宏藝術評估討論許久，緊急宣布12月6日再加開一場，李翊君表示：「真的很感恩大家對我的支持，在這麼艱難的期間，我一定會用盡全力演唱。」



首場演唱會門票開賣之後，座位很快就銷售一空，不少老歌迷紛紛留言埋怨搶不到票，據工作人員透露：「有位歌迷住在澳洲，為了住在台北的年邁雙親買票，開賣前就和台北親人連線，要同時搶票，但最後仍慢了一步，粉絲不打退堂鼓，馬上到主辦單位粉絲團『申冤』。」李翊君後來得知消息，不捨粉絲失落心情，連忙回覆留言，保證幫忙處理票務，收到偶像親自回覆，讓該粉絲喜出望外。

李翊君透露，由於今年碰上疫情，一開始對演唱會有點焦慮及小擔心，但後來收到越來越多的歌迷反饋與加油打氣，表示等太久、憋太久了，稱要「報復性聽歌」，才讓她慢慢恢復信心，決定要加場開唱。

▲李翊君宣布演唱會加開一場（圖／寬宏藝術提供）
▲▼李翊君宣布演唱會加開一場。（圖／寬宏藝術提供、艾迪昇傳播提供）
▲李翊君原本預定要開演唱會，無奈疫情來亂，使得演唱會延期。（圖／艾迪昇傳播提供）
 

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