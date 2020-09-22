樂歪！澳洲粉絲「申冤」買不到票　李翊君親自處理

資深歌手李翊君相隔3年，終於宣布在今年12月5日於TICC舉辦「李翊君2020翊如既往演唱會」，主辦單位寬宏藝術開放售票後，快速售罄，不少歌迷埋怨買不到票，到李翊君粉絲團留言吐苦水，李翊君與寬宏藝術評估討論許久，緊急宣布12月6日再加開一場，李翊君表示：「真的很感恩大家對我的支持，在這麼艱難的期間，我一定會用盡全力演唱。」





李翊君透露，由於今年碰上疫情，一開始對演唱會有點焦慮及小擔心，但後來收到越來越多的歌迷反饋與加油打氣，表示等太久、憋太久了，稱要「報復性聽歌」，才讓她慢慢恢復信心，決定要加場開唱。