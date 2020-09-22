小鬼遺作《玩很大》正常播出！生前3暖舉曝　140萬人淚崩

藝人小鬼黃鴻升16日在北投家中猝逝，而生前主持的《綜藝玩很大》因還有庫存5集，官方表示將會如期播出完畢。而在上週末（19）日電視首播之後，官方Youtube也在（21）日上傳了該集內容，短短一天就超過140萬人點閱，而小鬼在節目當中的表現，更是暖哭不少人。





▲小鬼關心于娜耳環會被拉扯而受傷。（圖／翻攝綜藝玩很大Youtube）