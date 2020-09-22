小鬼遺作《玩很大》正常播出！生前3暖舉曝　140萬人淚崩

藝人小鬼黃鴻升16日在北投家中猝逝，而生前主持的《綜藝玩很大》因還有庫存5集，官方表示將會如期播出完畢。而在上週末（19）日電視首播之後，官方Youtube也在（21）日上傳了該集內容，短短一天就超過140萬人點閱，而小鬼在節目當中的表現，更是暖哭不少人。
上週綜藝玩很大播出的為「苗栗（下）」來賓有坤達、鼓鼓、何美、宛宛兒、粿粿和于娜，以及主持人吳宗憲、KID（林柏昇）和小鬼，接續上集苗栗玩很大，繼續與觀眾一同玩下去。
其中小鬼在節目中處處都可見到他的暖，包含在玩絲襪套頭時，擔心于娜的耳環被拉扯到而受傷，一直幫忙注意狀況；知道自己團隊在漆彈關卡已經確定落敗，但因漆彈打人很痛，不捨敵隊再上場被漆彈打；甚至最後抽星球時，明明輪到自己指定抽球藝人，卻做球給敵隊要來宣傳演唱會的鼓鼓。
影片上傳之後，短短一天就吸引超過140萬人觀看，不少人紛紛留言「真的是要暖成什麼樣子，看到覺得鼻酸」、「漆彈那一段真的看到好想哭，怎麼有人可以暖成這樣」、「多虧玩很大，讓更多人知道鬼哥的好，他的溫暖是帶給大家無比的力量的」、「希望玩很大可以帶著鬼哥的精神撐下去！暖到不可思議的鬼哥，一路好走」、「黃鴻升！你永遠最棒，還有4集！我會陪你一起玩」、「漆彈那個真的太暖了....真心佩服鬼哥，玩很大也要加油」。（編輯：張嘉哲）