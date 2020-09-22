小鬼驟逝！葬禮價格藏「貼心巧合」　網全淚哭：很符合他

藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，噩耗一出，不僅是粉絲十分難受，演藝圈許多藝人好友也痛心疾首，而靈堂昨（21）日也關閉開放，接下來會著手進行後續的喪葬流程。不過，就有網友針對小鬼的葬禮價格挖出「貼心巧合」，隨即引起許多人討論。





▲小鬼黃鴻升16日驚傳驟逝，享年36歲。（圖／翻攝小鬼IG）