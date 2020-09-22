小鬼驟逝！葬禮價格藏「貼心巧合」　網全淚哭：很符合他

藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，噩耗一出，不僅是粉絲十分難受，演藝圈許多藝人好友也痛心疾首，而靈堂昨（21）日也關閉開放，接下來會著手進行後續的喪葬流程。不過，就有網友針對小鬼的葬禮價格挖出「貼心巧合」，隨即引起許多人討論。
綜合媒體報導，黃爸爸曾向藝人吳宗憲透露，他每個月都會把5萬元裝近信封袋裝寄給小鬼，但先前黃爸爸就在床底下找到一堆信封袋，一看才知原來小鬼每個月的5萬生活費若沒花光，就將剩下的存起來放在床底，加起來估計約有37萬。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示「看到新聞親如家人的吳宗憲（憲哥）透露，黃爸爸在小鬼床底下發現約37萬元，正好和喪葬費用差不多」。這樣的不可思議的巧合，就讓原PO淚喊「很符合小鬼生前的貼心作風」。不過他也指出，小鬼靈堂所找的業者算是殯葬業龍頭，因此原PO就好奇發問，「找他們辦，30多萬算正常價格嗎？有沒有喪葬費用的八卦？」
問題一曝光後，也引來許多網友討論，其中就有行家揭密真相，「是名人才拿這個價，30多就比一般葬禮隆重一點而已」、「比正常貴點，一般不含塔位約20-30萬」、「葬禮15+塔位15，差不多30左右」、「我媽剛走，一切從簡也花了16萬」。
藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，其追思靈堂也於21日關閉開放，事後經紀人也透露，小鬼音樂追思會的日期訂於10月6日，地點則定在華山Legacy，細節日後將再公布。（編輯：陳雅雲）