《俗女》金鐘入圍大贏家　「大小嘉玲」爭迷你劇視后

吹起一陣台劇懷舊風潮、令許多觀眾產生共鳴的《俗女養成記》，是金鐘視后嚴藝文的導演處女作，而且一出擊就不得了，入圍本屆金鐘獎迷你劇集8項大獎，成為迷你劇集類最大贏家，其中，40歲的金馬影后謝盈萱與12歲的童星吳以涵，以劇中的「大小嘉玲」，同時入圍迷你劇集女主角獎，更是令人注目。





《俗女養成記》去年一播出就引起廣泛討論，因為劇中不但集結多位實力派演員，還以喜劇方式勾勒出70年代台灣人歷經過的成長記憶，講述北漂多年、即將40歲、沒房沒車沒老公沒小孩的陳嘉玲，縱使生活過得不如意，無法成為人見人愛的淑女，也努力讓自己變成一位灑脫快樂的「俗女」。

▲《俗女養成記》是金鐘視后嚴藝文（前右）的導演處女作，一舉入圍本屆金鐘獎迷你劇集8項大獎。（圖／《俗女養成記》臉書）

該劇改編自作家江鵝的同名散文，會如此獲得觀眾共鳴，很大部分也要歸功於她自然詼諧的故事和自身經驗，她是六年級生的台南女兒，在自我成長過程中，歷經了台灣經濟起飛，而導演嚴藝文則藉由喜劇方式，將她的文字濃縮進邁入40歲大關女子的不安情緒。

而且整齣戲對於妝髮、場景、說話口吻、甚至傳統觀念，都高度還原了那個年代，令觀眾看著電視劇，會感覺像是在述說自己的童年記憶，也還原了大家面對社會現實、職場煩惱、人際關係等挫折時，產生的失落無力感，以及生活不如意時，又該如何跟自己和解，繼續過下去每一天，讓大家從該劇獲得某種紓解。

▲《俗女養成記》高度還原70年代台灣人的生活經歷。（圖／《俗女養成記》臉書）

劇中平凡俗女不必依照社會既定的規矩生存，而是以自我最快樂的方式，活出舒適的模樣，果然深得金鐘評審的心，一舉入圍8項大獎，至於裡頭的「大小嘉玲」絕對功不可沒，因為《俗女養成記》是以現代與童年兩個背景穿插，完整描繪女主角陳嘉玲的成長生活。

大嘉玲是由金馬影后謝盈萱演出，她把獨自在都市打拚、年屆40、沒車沒房、還拒絕了男友的求婚，面對未來很茫然的大齡女子，詮釋得絲絲入扣，說她演活了陳嘉玲的現實樣貌，一點也不為過。

▲▼謝盈萱演活了40歲大齡女子的茫然和追逐自我。（圖／《俗女養成記》臉書）

謝盈萱作為劇中靈魂人物，再次展現她劇場出身的深厚喜劇功力，尤其是那種笑中又戳中生活悲傷的演技，特別令人感同身受，由於謝盈萱剛好跟角色陳嘉玲同年紀，因此演起來特別有感觸。她受訪時曾表示：「我現在雖然很知道自己的方向，但以前並非如此，這也是我覺得一定要演這齣戲、會很有感覺的原因，其實我跟大家一樣，所以你們不要覺得緊張，這條路我們都會一起經歷過。」