智商與情商對每個人來說都是很重要的，兩者若操控自如，那麼在工作上就更得心應手了，畢竟頭腦聰明、思緒清楚的人，更能把握未來，不過，光聰明還不夠，還得足夠圓融才行。根據大陸網站《每日星座運勢》分析，以下「3生肖」的人，智商與情商兼具，能在生意場上完美生存，還可將工作越做越好，他們的未來將會非常充實富足，並且能得到許多機遇，從而風生水起，日子過得一年比一年好。





生肖猴

屬猴的人很聰明，但他們從不賣弄聰明，由此可見，他們的情商也不低，平時是一個很願意動手、動腦的人，所以他們在事業場上可以生存下來，更能得到長足發展的機會。對他們來說，想成就大業並不難，想做的事情一一安排好，就不至失敗，他們做生意也很有悟性，能夠學會更多技巧，因此不容易虧錢，在一年一年的時光更迭之中，他們的日子越來越進步，時光大好，幸福長久。

▲智商與情商並存！「3生肖」堪稱人中龍鳳，日子越過越富。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖兔

屬兔的人特有智慧，他們擁有很好的才華，且在人群中也能迅速適應節奏，了解身邊人的性格特質，從而變得越來越圓融、精明。對他們來說，沒有什麼困難的事是自己無法掌握的，因為自己的理解能力強，而且還能藉助人脈方面的關係，來幫自己解決問題，所以他們的生活更加順利，日子更加富足，多年下來，能夠得到許多貴人相助，從而讓自己的日子越來越好過。

▲智商與情商並存！「3生肖」堪稱人中龍鳳，日子越過越富。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖馬

屬馬的人看起來有些衝動，其實他們非常聰明，雙商都很高！而他們也能得到許多鍛鍊的機會，生活總是向他們敞開了一扇又一扇的大門，就是因為他們智商與情商都高，能為自己開拓道路，更能讓自己做對選擇。他們在工作場上，會有許多誘惑，但總能憑藉自身聰明才智避開陷阱，因此成就越來越好，發展越來越順，有朝一日能得到更多貴人支持，持續順利發展下去，賺到的錢也不少。（編輯：許苡晴）