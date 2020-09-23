小鬼4年前演唱會空一片！粉絲淚憶當年：謝謝你沒有氣餒

藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，噩耗一出，不僅是粉絲十分難受，演藝圈許多藝人好友也痛心疾首。對此，就有一名女粉絲回憶起4年前小鬼的演唱會，她坦言當時小鬼的演唱會票賣不完，但還是學生的她，毅然決然為了追星跑去支持小鬼，如今小鬼離開後，也讓她難受淚喊「謝謝當時的自己有奮不顧身追過你，也謝謝你當時沒有氣餒」。





▲小鬼2016年的《THE SHINING》演唱會。（圖／翻攝小鬼臉書）