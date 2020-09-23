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小鬼4年前演唱會空一片！粉絲淚憶當年：謝謝你沒有氣餒

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-23 12:10:42｜update2020-09-23 12:13:12

小鬼
▲藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳驟逝，就有一名女粉絲回憶起小鬼2016年《THE SHINING》演唱會。（圖／翻攝小鬼臉書）

藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，噩耗一出，不僅是粉絲十分難受，演藝圈許多藝人好友也痛心疾首。對此，就有一名女粉絲回憶起4年前小鬼的演唱會，她坦言當時小鬼的演唱會票賣不完，但還是學生的她，毅然決然為了追星跑去支持小鬼，如今小鬼離開後，也讓她難受淚喊「謝謝當時的自己有奮不顧身追過你，也謝謝你當時沒有氣餒」。



原PO於《Dcard》上發文，表示「不知道大家記不記得，四年前的小鬼黃鴻升，舉辦演唱會」。她指出，當年演唱會賣票的成果不理想，許多媒體報導小鬼的票賣不完，「大家都在討論為什麼你的演唱會沒有人去，當時就是小豬羅志祥的陪襯，沒人看好你⋯」。

▲藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳驟逝，就有一名女粉絲回憶起小鬼2016年的演唱會《THE
▲小鬼2016年的《THE SHINING》演唱會。（圖／翻攝小鬼臉書）
然而還是學生身分的原PO，日後就找了同學一同買票，雖然僅能買得起最便宜的票去支持，但原PO就感動直言「雖然坐在最遠，但仍然看到你很認真，雖然場內一堆空位，你依然很敬業在舞臺上唱跳」。

原PO指出，那場演唱會是自己的第一場演唱會，當時為了趕末班車回家，反而沒有聽到壓軸歌曲《不屑》，這也成了她最後悔的事情。文末原PO也淚吐心聲，直言「謝謝當時的自己有奮不顧身追過你，也謝謝你當時沒有氣餒，往後四年，如今成了大家心中最棒最暖的藝人，永遠是大家的天使」。

▲小鬼黃鴻升靈堂布置曝光。（圖／滾石唱片提供）
▲小鬼黃鴻升16日驚傳猝逝，讓許多粉絲、藝人好友十分難過。（圖／滾石唱片提供）
貼文一曝光後，也引來許多網友難受留言，「一定很多人後悔那天沒有去看他」、「他的離開真的太突然了，到現在還不敢相信，希望他在天上能好好的，他這輩子也辛苦了」、「希望他在另一邊繼續看著大家努力」、「小鬼就是看不膩，唱歌跳舞演戲都喜歡，但現在我還是不能接受事實...」。（編輯：陳雅雲）

 

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