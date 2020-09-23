台版橋本環奈遇不合理試鏡　被要求「脫到剩內衣」

藝人黃豪平主持的網路節目《漂亮小姐姐》吸引許多粉絲觀看，這次他拿出自己珍藏多時的漂亮小姐姐名單，請到來自台藝大廣電系的蔡宛妮。身材嬌小、笑容甜美的她，雙眼炯炯有神，散發出的氣質逼近日系女神橋本環奈，而對於演戲相當有熱忱的蔡宛妮，自曝曾經遇過不合理的要求，讓她嚇得趕緊溜走。





面對無數個試鏡的機會，蔡宛妮表示自己曾經遇過最不合理的要求，是有次被帶進一間辦公室，被要求脫掉衣服，只剩內衣，原先她只知道自己是去試鏡一則廣告，渾然不知就是內衣廣告，嚇得趕緊呼叫朋友來陪她，試鏡一結束便馬上逃跑。





此外，蔡宛妮也透露自己曾經接到一個超恐怖電影特約，那時是一場在墓園拍攝的親熱戲，還是在大半夜的時間，但為了把握每一個演出的機會，她便鼓起勇氣去完成這場戲，也因此結識了知名導演，令她永生難忘。





被問到為何會一直堅持走演員這條辛苦路，蔡宛妮坦言自己真的非常熱愛演戲這件事，也期望能透過演戲去體驗不同的人生，所以才會讓自己不斷地去嘗試各種角色，不輕易放過任何機會，也希望有更多的作品來讓家人安心。



