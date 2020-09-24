信義網帥遭爆劈腿8女！「火辣正宮」曝光　IG長文回應了

今（23）日有週刊驚爆知名車廠總經銷的董事長特助出現感情糾紛，一名網帥張姓男子被踢爆「同時劈腿多達8位女性」，事件爆發之後，張男也將個人社群平台上面的照片全數刪除，並禁止任何人留言，而網友也紛紛起底「正宮女友」身份。對此，正宮女友也在IG上回應此事。





秉持著經營自己是想帶給大家正面的影響力，卻也因為這樣，成了攻擊的目標，我男友的前任一直在網路上惡意攻擊我、抹黑我、對我的外表人身攻擊，忽然間小時候被霸凌的回憶又湧上了心頭....」。

▲信義區網帥被週刊爆料同時劈腿8女，其正宮女友出面回應。（圖／翻攝當事人IG）

「這一個月中陪伴我長大的狗狗過世了，媽媽整個人的狀態也非常的不好，這接二連三的打擊，真的讓我心力交瘁，我不回應不攻擊是我了解身為一個女人被傷害的心情會有多難受，每當有人忽然的離開，我們都告訴自己，愛要及時，要擁抱家人朋友，我們要與人為善，我們要溫柔理性」而正宮女友並無正面回應事情是否為真，僅表示「

同樣身為一個女人，能理解被傷害的心情」。（編輯：張嘉哲）