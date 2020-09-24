NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

信義網帥遭爆劈腿8女！「火辣正宮」曝光　IG長文回應了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-24 00:17:26

▲信義區網帥被週刊爆料同時劈腿8女，其正宮女友深夜出面回應。（圖／翻攝當事人IG）
▲信義區網帥被週刊爆料同時劈腿8女，其正宮女友出面回應。（圖／翻攝當事人IG）

今（23）日有週刊驚爆知名車廠總經銷的董事長特助出現感情糾紛，一名網帥張姓男子被踢爆「同時劈腿多達8位女性」，事件爆發之後，張男也將個人社群平台上面的照片全數刪除，並禁止任何人留言，而網友也紛紛起底「正宮女友」身份。對此，正宮女友也在IG上回應此事。



據了解，張男頂著知名車廠特助的光環四處把妹，因長相不差，不少女生都看上眼，但四處劈腿卻被女友給抓到，而渣男行徑被踢爆之後，就連正宮女友也被網友起底，意外捲入這場感情糾紛中。

對此，正宮女友23日在IG表示「一直以來，我秉持著經營自己是想帶給大家正面的影響力，卻也因為這樣，成了攻擊的目標，我男友的前任一直在網路上惡意攻擊我、抹黑我、對我的外表人身攻擊，忽然間小時候被霸凌的回憶又湧上了心頭....」。

▲信義區網帥被週刊爆料同時劈腿8女，其正宮女友出面回應。（圖／翻攝當事人IG）
▲信義區網帥被週刊爆料同時劈腿8女，其正宮女友出面回應。（圖／翻攝當事人IG）
「這一個月中陪伴我長大的狗狗過世了，媽媽整個人的狀態也非常的不好，這接二連三的打擊，真的讓我心力交瘁，我不回應不攻擊是我了解身為一個女人被傷害的心情會有多難受，每當有人忽然的離開，我們都告訴自己，愛要及時，要擁抱家人朋友，我們要與人為善，我們要溫柔理性」而正宮女友並無正面回應事情是否為真，僅表示「同樣身為一個女人，能理解被傷害的心情」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀