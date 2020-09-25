金鐘55／再度碰頭！柯佳嬿對上楊謹華　視后之爭誰能勝出

第55屆金鐘獎26日將在國父紀念館舉行，其中最受矚目的莫過於戲劇節目男、女主角獎，除了柯佳嬿的《想見你》挾帶高人氣之外，再度碰上楊謹華也是一大看點，還有來勢洶洶的天心，《NOWnews今日新聞》為您整理出3人視后之爭，與其他2位角逐視后的新面孔總戰情分析。

抱著「真相就是一切」，

一支筆就能改變世界。

▲楊謹華靠《鏡子森林》入圍金鐘最佳女主角。（圖 / 民視提供）

詮釋出外冷內熱的

箏，總是板著一張嚴肅的臉，卻又能將內心的情緒演得到位。4度入圍金鐘獎，即便已得過一座女主角獎，加上好友楊謹華也入圍，對於得獎天心仍表示「沒在讓的」，還笑說兩人有通電話，「

她很真誠，但我假情假意跟她說，妳入圍我沒有很高興」，展現出兩人好交情。

▲天心演出《最佳利益》。（圖／華視）

柯佳嬿／想見你

《想見你》一舉入圍6項大獎，男、女主角都不負重望佔下一名額，每年都有戲劇作品的柯佳嬿，睽違4年再度入圍戲劇節目女主角獎，這次在《想見你》中一人分飾兩角，從學生時期演到上班族，演到自己也被角色感動落淚，對於角色陳韻如也相當有感觸，讓她回想起學生時期內向的自己。《想見你》帶動一股潮流，對於金鐘獎，團隊也相當有信心，柯佳嬿也期望當天能有好成績。

▲柯佳嬿（右）靠《想見你》入圍金鐘獎。（圖 / 中天提供）

莫允雯／用九柑仔店

或許很多人對莫允雯這個名字很陌生，但其實出道7年的她也演過不少偶像劇，2014年她就擔任《妹妹》第二女主角與藍正龍對戲，她曾說過當時根本不知道什麼是演戲，覺得自己表現非常差。莫允雯一路累積作品，直到《用九柑仔店》第二次挑大樑擔綱女主角，演出從小被排擠，長大後還要獨立

經營蔥油餅攤

照顧母親，

個性強悍像刺蝟般不易親近的陳昭君。首次入圍金鐘獎的她，聽到自己入圍當下，抱著經紀人大哭，不過其他4位入圍者也來勢洶洶，不知道莫允雯能否在其中殺出血路。

▲莫允雯首度入圍金鐘獎。（圖 / 翻攝用九柑仔店臉書）

林玟誼／苦力

跟莫允雯一樣，林玟誼也是首度入圍金鐘獎，還是入圍者中最年輕的，2016年她靠著《

》中飾演「顏巧苓」而打開知名度，從偶像劇演到八點檔，林玟誼勇於挑戰各個角色，過去她曾受豬哥亮照顧，得知入圍當下她想去跟豬大哥說，「我做到了，我入圍金鐘獎了。」不過入圍到

「死亡之組」，她坦言對於得獎「有信心，沒把握」，若

林玟誼能一舉打敗其他實力堅強的前輩，勢必會造成一股討論話題。