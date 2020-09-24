《隧道》女星「倒立跳水」出意外！肋骨骨折緊急送醫

韓國電影《詭憶》找來申敏兒與《隧道》的李裕英主演，2人在片中展開精彩對決，李裕英更克服內心恐懼，在10米高的跳台上，挑戰倒立跳水的高難度動作，卻因在使用鋼絲作空中旋轉訓練時，卻不慎被絆到，導致肋骨骨折緊急送醫，她因此休養一個月才復工拍攝，工作態度令人敬佩。
李裕英在《詭憶》中變身跳水選手，甚至在10米高的跳台上，不辭辛勞表現高難度倒立落水動作。李裕英對此表示：「事實上，剛開始是靠著牆壁練習，逐漸可以自己一個人倒立時，才去到跳台。起初連1米的高度都會害怕，但是經過反覆訓練，慢慢可以站到最高處。而登上最高的時候，我充滿成就感，認為做到自己絕對做不到的事情。」
她也因為高昂的鬥志而造成身體傷害，甚至被送去急診，李裕英說：「用鋼絲做空中旋轉訓練的時候，當時覺得肋骨很痛，卻以為只是肌肉痛。在這樣的狀態下，因為拍攝跳水比賽的日子快到了，所以一心想著必須要做好，沒想到最後是因為被鋼絲絆到，導致肋骨骨折。原本只想冰敷和吃止痛藥進行拍攝，結果還是因為太痛被送去急診，還讓拍攝因為必須休養而暫停一個月。」
該電影劇情描述不論技巧、美貌或個性，被譽為「跳水天后」的怡玲（申敏兒 飾）看似擁有一切，但她仍有遺憾，就是無法跟從小到大的好友秀珍（李裕英 飾）一同參與競賽。為了幫助秀珍，怡玲不顧教練反對，執意要將她的競賽項目，從單人跳水再新增雙人跳水。就在2人傾注一切努力的同時，一場意外，秀珍突然消失，怡玲也因為重傷而失去部分記憶。當怡玲慢慢恢復記憶時，腦海中卻浮現秀珍不為人知的另一面。《詭憶》10月16日在台上映。