《隧道》女星「倒立跳水」出意外！肋骨骨折緊急送醫

韓國電影《詭憶》找來申敏兒與《隧道》的李裕英主演，2人在片中展開精彩對決，李裕英更克服內心恐懼，在10米高的跳台上，挑戰倒立跳水的高難度動作，卻因在使用鋼絲作空中旋轉訓練時，卻不慎被絆到，導致肋骨骨折緊急送醫，她因此休養一個月才復工拍攝，工作態度令人敬佩。





▲▼李裕英（上）片中為了詮釋跳水選手，練習時出意外而休養一個月。（圖／采昌）