回不去！「3星座」年紀越大越難愛上別人　第2名改變最多

初戀的滋味總是最為甜美，情竇初開的青春年代，空氣中仿佛飄著粉紅泡泡，感覺愛情就在身邊隨時等著發生。但隨著年齡漸長，心動的感覺似乎漸漸被遺忘，談場戀愛要考慮的事情越來越多，慢慢的也就習慣了一個人。根據《星座好朋友》報導，有「3星座」特別明顯、年紀越大越難愛上別人。你也是其中之一嗎？快來看看吧！
＃金牛座
金牛座在感情中比較敏感，無論另一半對他們再好，也很難滿足他們的安全感。他們嚴重的佔有慾與疑心病，很容易讓另一半因為受不了而離去。隨著年紀增長，金牛座開始了解安全感是自己給自己的，反省自己過去的行為，多多充實自我，讓自己變得更加強大。漸漸的金牛座不再像年輕時那麼容易依賴別人，也就變得很難愛上一個人。
＃處女座
年輕時期的處女座，對愛情有許多憧憬，他們相信命運、相信一見鍾情。他們很容易因為別人對自己好一點就動心，覺得這是上天的旨意，全心全意的付出。但隨著年紀增長，處女座經歷了許多風雨之後，對待感情的態度也從感性轉為理性，他們開始從現實面去分析愛情，無論是對方的個性、態度、觀念或是經歷，都是考慮條件。漸漸的處女座要求越來越多、挑剔也越來越多，就變得很難動心，很難愛上一個人。
＃摩羯座
摩羯座對待感情其實很用心，他們心甘情願付出一切，換取對方的真心相待。但是，當摩羯座如此盡心盡力，卻得不到好結果的時候，他們漸漸的會感到挫折，開始懷疑自己對待感情的態度是不是哪裡出錯了。隨著年紀增長，摩羯座也累了，對只有耕耘沒有收穫的愛情感到厭倦。不想再愛的摩羯座，因此變得很難動心，很難愛上一個人。（編輯：倪浩軒）