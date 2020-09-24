回不去！「3星座」年紀越大越難愛上別人　第2名改變最多

初戀的滋味總是最為甜美，情竇初開的青春年代，空氣中仿佛飄著粉紅泡泡，感覺愛情就在身邊隨時等著發生。但隨著年齡漸長，心動的感覺似乎漸漸被遺忘，談場戀愛要考慮的事情越來越多，慢慢的也就習慣了一個人。根據《星座好朋友》報導，有「3星座」特別明顯、年紀越大越難愛上別人。你也是其中之一嗎？快來看看吧！





▲「3星座」年紀越大越難愛上別人。（示意圖／翻攝自Unsplash）