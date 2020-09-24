甜美女神「性感泳裝」擺一邊　意外失明掀討論

日本電影《看不見的目擊者》由日本導演森淳一改編及執導，集合吉岡里帆、高杉真宙、大倉孝二、國村隼等人共同演出。故事描述一個看不見的女生，卻成了連環命案的唯一證人，吉岡里帆挑大梁扮演盲人目擊者，高難度的演技挑戰，讓她一掃以往演技不佳的批評，以及顛覆網友認知中「性感寫真偶像」的形象，獲得日本電影金像獎最佳新人獎的肯定。

▲▼吉岡里帆可愛模樣深植人心；新片中扮演盲人目擊者也獲得討論。（圖／吉岡里帆IG、華映娛樂）