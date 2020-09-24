甜美女神「性感泳裝」擺一邊　意外失明掀討論

日本電影《看不見的目擊者》由日本導演森淳一改編及執導，集合吉岡里帆、高杉真宙、大倉孝二、國村隼等人共同演出。故事描述一個看不見的女生，卻成了連環命案的唯一證人，吉岡里帆挑大梁扮演盲人目擊者，高難度的演技挑戰，讓她一掃以往演技不佳的批評，以及顛覆網友認知中「性感寫真偶像」的形象，獲得日本電影金像獎最佳新人獎的肯定。
來自京都的吉岡里帆，讀書時就對演藝圈很憧憬，曾經長達4年的時間，坐著8小時的長途巴士往返東京，尋求試鏡機會，還同時兼打4份工來支撐夢想。她之前多半都以拍攝泳裝寫真來提升知名度，直到2017年演出《阿淺來了》中的搶眼角色，終於讓她受到矚目。
吉岡里帆收起性感後，先在話題電視劇《四重奏》中演出「眼睛不會笑」的前偶像，演技獲得日劇相關三項大獎肯定，接著又在知名泡麵廣告中扮演可愛狐狸，隨著廣告大受歡迎，讓她知名度暴漲；但吉岡之後演出的作品演技受到質疑，直到演出《看不見的目擊者》中意外失明的警校學生，再度證明她的實力，一掃以往「只能演好狐狸」的批評，獲得日本電影金像獎最佳新人獎的肯定。
吉岡表示，出道堅持不挑角色，她說：「遇到任何角色都拚全力去詮釋。」但深感這次《看不見的目擊者》的演出，是她演戲生涯的一大挑戰，表示：「這是我從未詮釋過的角色，我投入了身心靈去演出，很感謝在30歲前遇上這部作品，現在是我邁向30歲的轉折點，這部作品為我之後的戲劇之路開拓了更多可能性。」《看不見的目擊者》10月16日在台上映。