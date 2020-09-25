NOW早報／小鬼爸過60大壽！峮峮代替他　位子、動作皆同

小鬼爸爸過60大壽！女友峮峮代替他「位子、動作都一樣」

黃鴻升（小鬼）日前在家猝逝，不僅震驚演藝圈，也讓他的家人們、女友峮峮傷痛欲絕。黃爸爸昨（24）日60大壽，卻是在痛失愛子的下度過，令人心疼。昨天小鬼的妹妹在IG分享替黃爸爸慶生照片，赫然發現峮峮也在內，對照往年小鬼和家人的合照，峮峮代替小鬼替黃爸爸慶生，讓人鼻酸。

▲女友峮峮代替小鬼替鬼爸慶生。（圖／翻攝黃婷婷IG）

今日天氣／東北風影響！北東稍涼局部雨 中南山區雷雨

今（25）天東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地低溫約22至25度，早晚稍涼，白天北部及東半部高溫約28至30度，中南部高溫仍達32至34度，中午前後較暖熱。





聽見戰機轟隆聲別驚慌！國慶慶籌會：預演測試仍有多場





由於昨（24）日凌晨有不少台北市及新北市民聽到上空有戰機呼嘯聲音，不少網友懷疑是否共軍侵台。對此，國防部昨天發文闢謠，國慶慶籌會也召開記者會表示，今年國慶仍有多場預演測試，請社會大眾不要恐慌。



▲國慶慶籌會秘書長陳宗彥表示，後續仍有數場國慶預演，民眾無須太過緊張。（圖／民眾提供）

近5成網友看漲房價！專家：今年房市交易量上看31.5萬棟





在國內疫情逐漸趨緩之際，消費者對於房價看法轉趨正面。據房仲業者調查，今年第四季有48％網友看漲房價，此比例創下近29季來的新高。專家指出，今年在各國紛紛降息、無限量量化寬鬆政策等影響下，長期低利環境確立，而國內受惠於疫情控制得宜，加上剛性需求不減，使得房市買氣增溫；以目前交易量推估，今年全年房市交易量將上修至30.9至31.5萬棟之間，交易量將創6年來新高。



▲永慶房屋業管部協理謝志傑表示，在國內疫情控制得宜的情況下，消費者對景氣的看法與疫情衝擊較劇烈的前幾季相比，有逐漸樂觀的趨勢。（圖／記者賴志昶攝）

2020台灣爆紅YouTuber榜單曝光！全場驚嘆：第一名不意外





近年來YouTuber成為最火紅的職業，更有不少演藝圈藝人嘗試進軍網路界，希望能跟上流行。那你知道2020年竄紅最快的YouTuber是誰嗎？完整排行榜曝光後也引起眾多網友議論，名聲響亮的「反正我很閒」竟然只位居第二。而第一名頻道則是「Pan Piano」鋼琴演奏家，近期開始推出Cosplay彈琴的影片，露出姣好身材與事業線，吸引不少新觀眾訂閱，在她影片下方更有來自世界各地的觀眾，日本人則占大多數，儼然成為「露多一點的話，世界會更和平」的實際案例，目前她的訂閱數也飆升到157萬。



▲小P的頻道已經有157萬人訂閱，更有不少國際觀眾。（圖／翻攝「Pan Piano」Youtube）

再熬過10天！3生肖登「人生上上籤」 第3位有橫財天降





今（2020）年不知不覺已經來到尾聲，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，提到近期的生肖運勢，其中「3生肖」只要再熬10天，運勢會登上人生上上籤，第3位不僅在職場有望升官，還有天降橫財，一起來看看你和身旁的親朋好友是否也上榜了？





生肖牛





之前審辨官有煞星「地劫星」作犯，所以較多人生活難以順心時運不佳，再熬10天，田宅宮有「太白」吉星照耀，富貴迎進四海財，萬事如意喜臨門，他們人生上上籤。他們有吉星入命，為原本枯燥的生活增添樂趣，求財順順利利，事業發展如魚得水，同時還能獲得源源不斷的福報。另外，生肖牛的人要注意收斂脾氣，否則會因脾氣而導致很多機遇流失，未來富貴鴻運更上一層樓，人生將會無比精彩，紅紅火火。



生肖虎



長相出眾，能力突出，他們不管做什麼事情都是不鳴則已，一鳴驚人。生肖虎命宮中有「紫甲」吉星護佑，再熬10天，富貴迎進四海財，萬事如意喜臨門，他們人生上上籤。終於擺脫了人生的霉運，向霉運說再見，求財得財，求富貴得富貴，事業方面會紅紅火火，能輕輕鬆鬆掙大錢，不經意間還會有橫財入庫。只要一把抓住好時機，那麼將會是財運旺，富貴旺，最終賺錢多多財運亨通，賺的是荷包滿滿。



生肖馬



前陣子受五行相克之苦，因此很多人日子過得平平淡淡，再熬10天，福德宮有「喜財」吉星照耀，運勢一飛沖天，富貴迎進四海財，萬事如意喜臨門，他們人生上上籤，好運將會降臨身邊，喜事進門，單身的人喜獲真愛，已婚的人喜添貴子。在事業上會得到貴人的指點，工作上升職加薪，官場中的人連升三級，不僅會收入大筆正財，也有橫財天降。只要抓住好時機，就會正財多橫財旺，口袋滿滿都是鈔票。（編輯：許苡晴）