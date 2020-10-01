金曲31／呂士軒「雙喜臨門」不習慣　驚爆家庭衝突

「嘻哈創作人」呂士軒2年前以專輯《誤入奇途》一舉拿下金音獎「最佳嘻哈單曲」、「最佳嘻哈專輯」，才華受到陳珊妮肯定，欽點合作單曲《成為一個厲害的普通人》，讓他們雙雙入圍今年金曲獎「最佳作詞人」，對於能夠入圍呂士軒表示其實感到很意外，且因為剛好碰上發片，「雙喜臨門」讓他頗不習慣。

▲呂士軒（左）與陳珊妮合作的歌曲《成為一個厲害的普通人》入圍金曲獎。（圖／記者林柏年攝, 2020.08.19）

▲呂士軒暌違2年推出新專輯《市井小明》。（圖／RoboKatz提供）