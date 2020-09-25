老蕭憶小鬼點滴　「看到他就像見巨星」

蕭敬騰（老蕭）經營的茶飲店，近來在內湖開設旗艦店，還特別推出新款飲品，新飲品還特別與法式餐廳合作。而老蕭今（25）日在內湖舉辦飲品旗艦店記者會，與粉絲分享喜訊。此外，日前小鬼黃鴻升猝逝，老蕭透露想要去小鬼的追思音樂會。
如今事業版圖擴展到餐飲業，被問到對於責任感是否有壓力，他表示：「我覺得壓力有一些吧，辦事我沒有什麼負面能量，我覺得有新的事業、新的同事很開心。」也提到，其實只要有好的團隊，什麼事業都可以嘗試，「因為我是好奇寶寶，什麼東西都有興趣，但一定要有堅強的團隊，才可以把一件事做好。」
而老蕭的茶飲店正在拓點，目前台北有2家，新竹也有2家，未來淡水、忠孝甚至是新加坡都會有分店，粗估在年底前最少會有20家分店。老蕭笑說，內湖旗艦店因為店內坪數大，所以在尚未開店時，時常有路人以為是賣高價位的東西，所以不敢駐足停留，現在終於揭曉答案，他爽朗表示：「60、70（元）就能走出去了，進來看一下，如果沒有喜歡的口味，直接走出去也行。」
此外，日前小鬼黃鴻升猝逝，老蕭低調前往靈堂弔唁，談到小鬼，老蕭提到2人關係：「他是我親民技術學院的學長，那時候我還不是藝人，看到他就很像看到巨星的感覺，大家都會很開心。」直到老蕭正式出道，小鬼也很照顧他，老蕭也坦言：「我有跟公司說，想要去（追思）音樂會，想去餵他唱唱歌，我很想陪他做完一些事情。」