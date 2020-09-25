老蕭憶小鬼點滴　「看到他就像見巨星」

蕭敬騰（老蕭）經營的茶飲店，近來在內湖開設旗艦店，還特別推出新款飲品，新飲品還特別與法式餐廳合作。而老蕭今（25）日在內湖舉辦飲品旗艦店記者會，與粉絲分享喜訊。此外，日前小鬼黃鴻升猝逝，老蕭透露想要去小鬼的追思音樂會。

▲蕭敬騰茶飲店拓點。（圖／華納音樂提供）