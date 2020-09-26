金鐘55／頒獎典禮5大看點一次抓　緬懷已逝電視人最催淚

第55屆電視金鐘獎頒獎典禮今（26日）晚於國父紀念館登場，本屆入圍的戲劇作品不僅口碑叫好，收視反應亦有目共睹，如《想見你》、《誰是被害者》、《俗女養成記》、《用九柑仔店》、《噬罪者》等，幾乎每個獎項都是死亡之組，除了頒獎環節，《NOWnews今日新聞》為你整理典禮另外5大看點，歡笑、熱血、淚水、思念匯聚一堂，千萬不能錯過。

▲第55屆電視金鐘獎主視覺。（圖／三立提供）

× ▲第55屆電視金鐘獎主視覺。（圖／三立提供）

▲陳冠霖（左起）、曾莞婷、白家綺、Gino出任第一階段主持人。（圖／三立提供）

× ▲陳冠霖（左起）、曾莞婷、白家綺、Gino出任第一階段主持人。（圖／三立提供）

▲盧廣仲（左起）、Lulu、曾國城、炎亞綸負責第二、三階段主持工作。（圖／記者陳明安攝）

× ▲盧廣仲（左起）、Lulu、曾國城、炎亞綸負責第二、三階段主持工作。（圖／記者陳明安攝）

▲阿龔首登金鐘舞台。（圖／資料照）

× ▲阿龔首登金鐘舞台。（圖／資料照）

▲盧廣仲（左）、Lulu身兼主持人、表演嘉賓身分。（圖／記者陳明安攝）

× ▲盧廣仲（左）、Lulu身兼主持人、表演嘉賓身分。（圖／記者陳明安攝）

▲大支將在典禮演唱新歌《對手》。（圖／大支臉書）