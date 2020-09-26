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金鐘55／頒獎典禮5大看點一次抓　緬懷已逝電視人最催淚

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-09-26 11:00:00｜update2020-09-26 11:12:23

▲金鐘獎將緬懷已故演藝人員，左圖起為吳朋奉、羅霈穎、黃鴻升及劉真。（圖／冬瓜行旅提供、吳朋奉、黃鴻升臉書、資料照）
▲金鐘獎將緬懷已故演藝人員，左圖起為吳朋奉、羅霈穎、黃鴻升及劉真。（圖／冬瓜行旅提供、吳朋奉、黃鴻升臉書、資料照）

第55屆電視金鐘獎頒獎典禮今（26日）晚於國父紀念館登場，本屆入圍的戲劇作品不僅口碑叫好，收視反應亦有目共睹，如《想見你》、《誰是被害者》、《俗女養成記》、《用九柑仔店》、《噬罪者》等，幾乎每個獎項都是死亡之組，除了頒獎環節，《NOWnews今日新聞》為你整理典禮另外5大看點，歡笑、熱血、淚水、思念匯聚一堂，千萬不能錯過。



▲電視金鐘獎主視覺設計出爐。（圖／三立提供）
▲第55屆電視金鐘獎主視覺。（圖／三立提供）
3組明星擔任3階段主持人


本屆跳脫以往1人主持模式，由3組藝人分3階段擔綱主持工作，第一階段主持人為白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖，本土劇男神、女神打破平時競爭關係，首度湊對主持電視圈盛事，如此夢幻的組合，光站在一起就殺光攝影師底片，屆時4人會擦出何種火花，令人期待。

▲白家綺（右2）接了金鐘主持人工作後才得知自己懷孕的喜訊。（圖／三立提供）
▲陳冠霖（左起）、曾莞婷、白家綺、Gino出任第一階段主持人。（圖／三立提供）
第二階段主持人由歌而優則演的盧廣仲，搭配綜藝小天后Lulu（黃路梓茵），Lulu在主持人發布記者會上嚷嚷和盧廣仲完全沒默契，反倒製造不少「笑」果，預料2人在典禮上的互動，會有許多意想不到的爆點。

第三階段主持棒交給曾國城及炎亞綸，主持老將對上戲劇男神，觀眾期待值破表，曾國城說，外界容易把炎亞綸歸類是屁孩，但他認為炎常用不同角度看世界，說話愛放冷箭很有意思，期待彼此在典禮上的化學效應，由於後段都是戲劇獎項，2人透露「可能會設計一些情境劇」。

▲盧廣仲（左起）、Lulu、曾國城、炎亞綸出席金鐘獎第二、三階段主持人發佈會。（圖／記者陳明安攝）
▲盧廣仲（左起）、Lulu、曾國城、炎亞綸負責第二、三階段主持工作。（圖／記者陳明安攝）
「魚丁糸」阿龔金鐘首秀

今年典禮開場主題為「歡迎來到金鐘獎」，「魚丁糸」鍵盤手龔鈺祺（阿龔）受邀出任第一組表演嘉賓，他獨挑大梁包辦本段演出的編曲、製作及鋼琴演奏，以及享譽國際的知名年輕指揮家吳曜宇，也將率領台北愛樂青年管弦樂團，帶給一場國際級水準的音樂饗宴。

▲阿龔首登金鐘舞台。（圖／資料照）
▲阿龔首登金鐘舞台。（圖／資料照）
Lulu、盧廣仲7分鐘歌舞嘉年華

盧廣仲、Lulu不僅要主持還要表演，2人負責第二段表演節目「這是我的舞台」，屆時將帶來一段長達7分鐘、結合歌唱和戲劇的歌舞秀，Lulu笑說：「唱歌的部分完全交給他（盧廣仲），寫腳本的部分交給我！」

▲盧廣仲（左）、Lulu這對緋聞情侶首度合體。（圖／記者陳明安攝）
▲盧廣仲（左）、Lulu身兼主持人、表演嘉賓身分。（圖／記者陳明安攝）
大支量身訂作嘻哈曲

第三段表演節目「夢想就要起飛」請到「嘻哈教主」大支與「視覺藝術家」陳怡潔合作演出，大支特別為金鐘典禮創作新歌《對手》，「希望大家聽到這首歌時都能很嗨，聽完後也能接收到歌曲想要傳達『努力把夢做大』的訊息。」

▲大支受邀擔任金鐘獎表演嘉賓。（圖／大支臉書）
▲大支將在典禮演唱新歌《對手》。（圖／大支臉書）
追思永遠的電視人

2019下半年、2020上半年不少演藝人員辭世，如演員高以翔、「國標舞女王」劉真、「三金影帝」吳朋奉、「東區羅姐」羅霈穎，還有一個多禮拜前剛離開、影視歌三棲的小鬼（黃鴻升），金鐘獎將按往例，以嚴肅、溫韾的形式，向諸位對藝界貢獻良多的藝人致上最高敬意。


電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看。（編輯：楊穎軒）

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