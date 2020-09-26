剛送走小鬼！坤達收拾悲傷臉書首發文　3萬人點開全淚崩

藝人小鬼黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞離世，消息震驚全台，不少藝人也在自己的社群平台悼念他，而與小鬼情同兄弟的好友坤達，從小鬼離世之後從沒有在臉書公開發文過，在25日小鬼遺體火化之後，於晚間在臉書發出一段影片紀念他，引來不少網友回應。
坤達在臉書發出一段15秒的影片，標題打著「葛格～永遠愛你」，影片中，一名身穿章魚花襯衫的男子，戴假髮以及墨鏡、人中裝著假鬍子出現在鏡頭前，接著退後，雙手插在口袋擺出姿勢後，再走到鏡頭前擺出俏皮的表情，而這個人正是小鬼黃鴻升本人。
貼文一出，馬上吸引超過3萬網友留言「達達終於發文了！很高興身為兄弟的你能重拾心情，繼續往前加油喔」、「謝謝坤達跟我們分享小鬼的好！你也要加油」、「我了解失去至親及摯友的傷痛，請堅強，我們支持者都在」、「把永恆的想念化為無限的能量陪伴在愛小鬼的每一個人身邊！」、「坤達加油，這段期間你一定很難過，要連小鬼的份一起努力喔！」、「坤達加油！我們都愛你！跟KID一起把小鬼的份也努力下去」。
而小鬼的告別式25日低調舉行，入殮儀式結束後，遺體抵達二殯，約中午開始火化，他的女友峮峮、演藝圈好友小甜甜、李易和六月以及摯友楊丞琳、許瑋甯也一同到場送別。（編輯：張嘉哲）