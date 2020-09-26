剛送走小鬼！坤達收拾悲傷臉書首發文　3萬人點開全淚崩

藝人小鬼黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞離世，消息震驚全台，不少藝人也在自己的社群平台悼念他，而與小鬼情同兄弟的好友坤達，從小鬼離世之後從沒有在臉書公開發文過，在25日小鬼遺體火化之後，於晚間在臉書發出一段影片紀念他，引來不少網友回應。

▲坤達在臉書公布小鬼生前的搞笑影片內容。（圖／翻攝坤達臉書）