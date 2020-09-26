NOW早報／小鬼遺體昨下午火化！家人陪他走完最後一程

小鬼遺體昨天下午火化！家人陪他走完最後一程
藝人小鬼（黃鴻升）16日疑似因心血管問題猝逝家中，享年36歲，日前靈堂開放3天，許多藝人朋友都親自到場弔唁，而小鬼的遺體也被安排在昨（25）日下午完成火化，先前經紀人Dino受訪時強調，整個過程將會由小鬼的家人與知心朋友等人陪他走完人生最後一段路。
小鬼的離開惹哭許多人，他的追思音樂會訂定在10月6日於台北華山Legacy舉辦，預計當晚7點開演，由吳宗憲、KID共同主持，活動為免費入場，也將同步進行線上直播。
今日天氣／東北風影響日夜溫差大 部分地區午後有雨
今（26）日白天天氣仍和昨類似，屬東北風影響的天氣型態，北部及東半部舒適偏涼，有局部短暫雨，凌晨到白天氣溫範圍約在23至29、30度；中南部地區仍為日夜溫差大、多雲到晴的型態，凌晨到白天溫度範圍約在23、24度至33、34度，午後在中部山區及南部地區仍需留意局部短暫雷陣雨；晚起華南雲雨區東移，台灣附近水氣漸漸增加，其中在中部以北及宜花地區入夜到深夜降雨狀況會逐漸顯著。
大S賣掉上億豪宅！內部裝潢曝光 網狂讚：好想住
藝人大S先前賣掉位於信義區的上億豪宅「冠德遠見」，被質疑是為了拯救老公在台灣的事業「S HOTEL」，還傳出是以原價打8折後，開價2.47億元轉手賣出，不過事後大S則透過經紀人表示是原價賣出，而此間豪宅也引發許多人好奇，就有網友在匿名論壇Dcard上分享內部裝潢，馬上掀起討論。
蔡失民心？國民黨三個月前民調慘輸 現在只落後綠6%
蔡英文政府開放美豬等連續作為是否造成民心流失？根據國民黨內部三份民調顯示，國民黨在三個月前的民意支持度只有13%，民進黨是32%，但三個月後的現在，國民黨的支持度已經追上20%，民進黨則為26%，雙方只差6個百分點，愈來愈近。
兩岸局勢緊張 解放軍東部戰區再釋出飛彈試射影片
美中角力戰，台灣也牽涉其中，隨著與美國官方往來越來越頻繁，北京當局軍事恫嚇動作也日益增加。中國大陸解放軍東部戰區、南部戰區頻繁進行軍演，東部戰區近日又公布了其火箭軍連續發射多枚東風飛彈的影片，也被視為對台再次發出警告。
台灣已與COVAX簽約！莊人祥：疫苗優先對象含全台6成人口
衛福部長陳時中昨（25）日於立法院表示，我國18日已與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約。至於首波疫苗會有那些人優先施打？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日指出，國內於7月6日就已與專家會議討論過，目前疫苗優先接種對象包含醫事人員、65歲以上老年人等，總共涵蓋全台約6成人口。（編輯：賴詠璿）
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