送完小鬼火化！峮峮凌晨淚PO合影　曝「真實心境」全哭了

藝人小鬼（黃鴻升）16日因主動脈剝離造成血管阻塞離世，享年36歲，令外界十分震驚與不捨，小鬼靈堂開放3日後，昨（25）日下午完成火化，並在陽明山花葬長眠，女友峮峮全程相伴。峮峮26日凌晨在Instagram發文，放上粉絲替兩人製作的手繪圖像，難掩思念小鬼的心情，字字句句令人看完不禁鼻酸。

▲峮峮26日凌晨在Instagram發文，放上粉絲替兩人製作的手繪圖像，難掩思念小鬼的心情，字字句句令人看完不禁鼻酸。（圖／翻攝自峮峮IG）