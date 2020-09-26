送完小鬼火化！峮峮凌晨淚PO合影　曝「真實心境」全哭了

藝人小鬼（黃鴻升）16日因主動脈剝離造成血管阻塞離世，享年36歲，令外界十分震驚與不捨，小鬼靈堂開放3日後，昨（25）日下午完成火化，並在陽明山花葬長眠，女友峮峮全程相伴。峮峮26日凌晨在Instagram發文，放上粉絲替兩人製作的手繪圖像，難掩思念小鬼的心情，字字句句令人看完不禁鼻酸。
峮峮凌晨發文寫下「愛，有很多種形式，永遠沒有正確答案，你常說最好的愛情，是讓彼此成為更好的人」，無奈表示「老天爺讓我們在毫無預期的情況下相遇，也讓我們在毫無預期的情況下分離，我就這樣被推擠著往未來的方向繼續前進，雖然我還是無法相信」。
峮峮笑稱「但是除了繼續往前走，也沒有別的選擇了，畢竟，我還是要賺錢養家」，並附上三個笑到流淚的表情符號，文末則向小鬼說「最後你還是那麽帥氣，晚安」，同時貼出網友替兩人製作的手繪圖畫，也是兩人唯一公開同台的珍貴畫面，貼文瞬間逼哭一票粉絲。
小鬼的告別式昨低調舉行，下午火化後於陽明山花葬長眠，其女友峮峮、演藝圈好友小甜甜、李易和六月以及摯友楊丞琳、許瑋甯也一同到場送別。小鬼的追思音樂會預定10月6日於台北華山Legacy舉辦，預計當晚7點開演，由吳宗憲、KID共同主持，活動為免費入場，也將同步進行線上直播。（編輯：賴詠璿）