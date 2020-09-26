金鐘55／亂彈阿翔、浩子奪綜藝主持人獎　驚喜到語無倫次

第55屆金鐘獎今（26）日晚間7點於台北國父紀念館舉行，本屆「綜藝節目獎」由《綜藝大熱門》獲得；「綜藝節目主持人獎」由《台灣金頌》的浩子（謝炘昊）和亂彈阿翔（陳泰翔）拿下，浩子沒預料會得獎，只能語無倫次的感謝身邊所有人。

亂彈阿翔對於搶下「綜藝節目主持人獎」感到不可思議，直到上台領獎情緒都無法平復，「這怎麼可能啊，我第一次拿到金鐘，而且還是主持人，我沒有在主持捏，你講啦！」浩子也語無倫次的感謝讓他得獎的所有工作人員、家人。

台語音樂節目《台灣金頌》目前已播到第2季，浩子和亂彈阿翔也連續2年因此節目入圍綜藝節目主持人獎。事實上，浩子曾在受訪時笑說亂彈阿翔是「吉祥物」，也坦言由於自己入圍就想奪獎，所以這次也不太敢抱太大期待。

今年入圍「綜藝節目主持人獎」的還有，《綜藝大熱門》的吳宗憲、陳漢典和LULU（黃路梓茵）、《瘋神無雙》的許效舜、《一袋女王》的曾國城和巴鈺。

▲亂彈阿翔（左）、浩子一起拿下綜藝節目主持人獎。（圖／NOWnews影像中心）

「綜藝節目獎」由藍心湄、黃子佼頒獎，而藍心湄才剛喪父，她依舊敬業地打起精神再講錢，開玩笑的說：「爸爸不喜歡被叫『藍爸』喜歡被叫『藍波』。」

該獎由《綜藝大熱門》的製作人潘筱晴上台領獎，她感性的說：「我在這節目，憲哥常告訴我們，還在進行中的事情，就不算失敗，看著大家得獎心很酸，我們從來沒有放棄，主持人錄到凌晨5點都沒有請辭，雖然憲哥有這念頭，而且團隊人們從來沒有抱怨辛苦，謝謝所有團隊的幕後人員。」身為主持人的吳宗憲、陳漢典、Lulu全都偷偷一起上台，吳宗憲提到：「我們太辛苦了，擔心等等沒機會上台，謝謝，能為大家服務是我們的榮幸。其實得獎跟沒得獎的差別，就是得獎可以脫口罩。」一語逗樂觀眾。

▲《綜藝大熱門》的製作人潘筱晴上台領獎。（圖／NOWnews影像中心）