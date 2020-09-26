金鐘55／「迷你視后」被誤會缺錢演18禁　吳奕蓉要媽放心

第55屆金鐘獎今（26日）晚間7點在國父紀念館舉行，本屆「迷你劇集／電視電影女主角獎」由《大桔大利 闔家平安》的吳奕蓉拿下，她台上表示，參演這部戲劇時，被媽媽誤會以為「沒有錢」才去演戲，加上劇中有18禁的裸露、情慾戲碼，以及鄉下鄰居想法保守、閒言閒語，進而加深媽媽的「誤會」，但現在得獎了，她想要告訴媽媽自己是被肯定的，可以放心欣賞女兒的作品。
吳奕蓉曾是新聞主播，她離開15年的工作、轉戰主持節目，在去年的金鐘獎上也得下「自然科學及人文紀實節目主持人獎」；此次二度拿獎，卻謙虛表示「這次戲路有點歪」，透露劇中有18禁的橋段，所以不敢跟媽媽說播出時間，「真的不知道她看完會怎麼想，因為很突破，角色遭遇很慘又有裸露，所以我騙她我忘記播出時間，現在我得獎了，終於可以叫她看了」。
吳奕蓉透露，前幾天妹妹跟她說，媽媽聽了朋友的觀後感後，感想比較「迂迴」，所以誤會很深，以為她是經濟出問題，才跑去當演員，因為這部戲「有點小犧牲」，媽媽誤會她劇中「做了奇怪的事」，但其實不是，現在她要跟媽媽說這作品是被獎項加持的、是被認可的作品，而且「身體是我的，不用管別人怎麼說」，要媽媽大可放心去看戲。
她面對得獎抱持平常心，也沒有得失心，「我不會覺得是我的，你問我有沒有準備感言？當然有啊，我還是有五分之一的機會，以及五分之四不會上的可能」；雖然現在得獎了，但對未來沒有計畫，若有其他的機會出現，就會都試試看，「我就把手上的事情做好，我也期待未來會有什麼等著我」。