金鐘55／「迷你視后」被誤會缺錢演18禁　吳奕蓉要媽放心

第55屆金鐘獎今（26日）晚間7點在國父紀念館舉行，本屆「迷你劇集／電視電影女主角獎」由《大桔大利 闔家平安》的吳奕蓉拿下，她台上表示，參演這部戲劇時，被媽媽誤會以為「沒有錢」才去演戲，加上劇中有18禁的裸露、情慾戲碼，以及鄉下鄰居想法保守、閒言閒語，進而加深媽媽的「誤會」，但現在得獎了，她想要告訴媽媽自己是被肯定的，可以放心欣賞女兒的作品。

▲▼吳奕蓉劇中大突破，卻被媽媽誤會。（圖／NOWnews影像中心）