金鐘獎嚴重超時！戲劇獎凌晨才開頒 網曝「Delay關鍵」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-27 00:50:15｜update2020-09-27 00:52:26
第55屆金鐘獎於今（26）日晚間在國父紀念館舉行，現場眾星雲集，各大獎項獎落誰家也讓觀眾們非常關注，不過，原訂晚間11點半結束的典禮，已嚴重超時一小時，重頭戲「戲劇大獎」拖到凌晨才能夠頒發，讓許多死守螢光幕前的網友們都等到「超崩潰」。
針對此事，PTT上也是罵聲不斷，許多鄉民們超級崩潰「嚴重超時」、「怎麼還沒完，頭好痛」、「天阿12點了」、「跨夜了」、「天阿，大delay」、「典禮拖太久，推文火氣都上來了」、「拖超久」、「今年超級拖」、「認真沒有控時的人不行」。
而也有網友提出疑點「往年感言的時候不是會提醒講太久嗎，但今年好像讓得獎者要講多久就講多久，而且三段主持人節奏完全不同，才會拖到12點過後吧，但今年還是有歡笑有淚水，不錯啦！希望各位演員繼續努力呈現更棒的作品給觀眾」。
而本屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」由《想見你》的柯佳嬿拿下，「戲劇節目男主角獎」由《鏡子森林》姚淳耀拿下，最終大獎最佳戲劇獎則由「想見你」獲得。（編輯：郭佩蓉）