金鐘獎嚴重超時！戲劇獎凌晨才開頒　網曝「Delay關鍵」

第55屆金鐘獎於今（26）日晚間在國父紀念館舉行，現場眾星雲集，各大獎項獎落誰家也讓觀眾們非常關注，不過，原訂晚間11點半結束的典禮，已嚴重超時一小時，重頭戲「戲劇大獎」拖到凌晨才能夠頒發，讓許多死守螢光幕前的網友們都等到「超崩潰」。

▲柯佳嬿奪得第55屆金鐘獎《戲劇節目女主角獎》。（圖／翻攝自YouTube-廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

× ▲柯佳嬿奪得第55屆金鐘獎《戲劇節目女主角獎》。（圖／翻攝自YouTube-廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲姚淳耀奪得第55屆金鐘獎《戲劇節目男主角獎》。（圖／翻攝自YouTube-廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

× ▲姚淳耀奪得第55屆金鐘獎《戲劇節目男主角獎》。（圖／翻攝自YouTube-廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

而本屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」由《想見你》的柯佳嬿拿下，「戲劇節目男主角獎」由《鏡子森林》姚淳耀拿下，最終大獎最佳戲劇獎則由「想見你」獲得。（編輯：郭佩蓉）



