40歲竹內結子疑家中輕生亡　1月才生二寶復工聊家庭生活

據日媒報導，日本知名女星竹內結子今（27日）驚傳在家中身亡，享年40歲，她1月才剛生下第二胎，死訊震驚各界，目前警方朝輕生方向偵辦。

事實上，本月初的代言記者會是竹內結子產下第二胎後首次公開露面，她當天身穿連身裙，狀態極佳，還分享14歲長子和繼父的互動，看不出來任何異狀。

2019年她和演員中林大樹二婚，並在今年1月底生下1子。

竹內結子16歲時以電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，1999年演出NHK晨間小說連續劇《明日香》人氣暴漲，接連演出《白影》、《女婿大人》、《熱血教師》、《午餐女王》、《冰上悍將》等劇，2004年憑大銀幕代表作《現在，很想見你》紅遍全亞洲，沒想到，形象開朗、正面的她，今傳出疑似輕生驟逝，令粉絲難以接受。（編輯：楊穎軒）