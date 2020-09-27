40歲竹內結子疑家中輕生亡　1月才生二寶復工聊家庭生活

據日媒報導，日本知名女星竹內結子今（27日）驚傳在家中身亡，享年40歲，她1月才剛生下第二胎，死訊震驚各界，目前警方朝輕生方向偵辦。
報導指出，竹內結子今凌晨被人發現在東京澀谷區的自宅公寓中身亡，警方不排除自殺，正在積極調查中。竹內結子最後一次公開露面是在本月1日出席一場代言活動，同一天她在IG發文，問大家新學期到來，是否元氣地過暑假，還說剪了新劉海，內容正向，孰料，卻成了她最後發文。
事實上，本月初的代言記者會是竹內結子產下第二胎後首次公開露面，她當天身穿連身裙，狀態極佳，還分享14歲長子和繼父的互動，看不出來任何異狀。竹內結子第一任丈夫是演員中村獅童，2人結婚隔年就離婚，2019年她和演員中林大樹二婚，並在今年1月底生下1子。
竹內結子16歲時以電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，1999年演出NHK晨間小說連續劇《明日香》人氣暴漲，接連演出《白影》、《女婿大人》、《熱血教師》、《午餐女王》、《冰上悍將》等劇，2004年憑大銀幕代表作《現在，很想見你》紅遍全亞洲，沒想到，形象開朗、正面的她，今傳出疑似輕生驟逝，令粉絲難以接受。（編輯：楊穎軒）
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