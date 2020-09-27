柯佳嬿前男友頒女主角給她「腦袋空白」　許光漢出面解救

第55屆金鐘獎圓滿落幕，今年「金鐘視后」由《想見你》的柯佳嬿拿下，這是她人生二度封后，但上台致詞時模樣明顯錯愕，就連頒獎人是前男友王柏傑都不記得，而提到她舊愛時，許光漢試圖解圍，未料柯佳嬿卻自己挖洞跳，笑翻全場。柯佳嬿這次暌違4年再與楊謹華競爭，她最後以一票之差再度打敗楊謹華，逗趣表示以後會錯開時間接戲。

▲柯佳嬿（左）許光漢凌晨出席慶功宴。（圖／記者陳思誼攝）

× ▲柯佳嬿（左）許光漢凌晨出席慶功宴。（圖／記者陳思誼攝）

▲柯佳嬿近期碰上難過的事，坦言情緒無法負荷。（圖／記者陳思誼攝）

× ▲柯佳嬿近期碰上難過的事，坦言情緒無法負荷。（圖／記者陳思誼攝）

▲許光漢得獎與否抱持平常心，自爆典禮中途跑去吃香蕉。（圖／記者陳思誼攝）