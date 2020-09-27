柯佳嬿前男友頒女主角給她「腦袋空白」　許光漢出面解救

第55屆金鐘獎圓滿落幕，今年「金鐘視后」由《想見你》的柯佳嬿拿下，這是她人生二度封后，但上台致詞時模樣明顯錯愕，就連頒獎人是前男友王柏傑都不記得，而提到她舊愛時，許光漢試圖解圍，未料柯佳嬿卻自己挖洞跳，笑翻全場。柯佳嬿這次暌違4年再與楊謹華競爭，她最後以一票之差再度打敗楊謹華，逗趣表示以後會錯開時間接戲。
柯佳嬿透露，賈靜雯在台下給了她溫暖擁抱，在抱的當下情緒湧現，感覺那一刻得到釋放，所以就哭了出來；但她害羞承認典禮的一切全不記得，而賈靜雯有跟她說一句話，至今仍想不起來，就連唱名的是她前男友王柏傑，柯佳嬿都說「連要感謝誰都記不得，根本沒意識到這麼多」，不過打趣說道，知道自己是從張孝全手中接過獎杯。
逗趣的是，當提到舊愛王柏傑時，許光漢突然岔開話題聊作品，試圖想要解救柯佳嬿，讓她感動直呼第一次被他神救援，結果下一秒柯佳嬿自己挖洞跳，指著對方說：「欸你不是還有跟他（王柏傑）拍過戲！」動作惹笑全場。
柯佳嬿還表示，《敗犬女王》時就與楊謹華合作過，私下也與對方聊過，她說：「我知道大家為了增加典禮可看性與討論度，下標時都會以比較性、競爭為主，但我們都覺得表演這件事是演員跟自己的事，我也覺得台灣影視產業越來越好，連海外觀眾都有在注意，身為一分子很開心，看到熟悉的演員面孔也是。」
柯佳嬿對於得獎仍感到空虛，也沒時間閱讀手機的祝賀訊息，所以還不知道老公坤達說了什麼；她說自己需要時間好好沉澱與消化，表示：「面對這麼多事情，感受有點太多，很難整理、表達出來。我覺得這個時候，要多分享溫暖的事情給身邊的人，希望大家把今天過好！今年感觸實在太深了。」而她結束金鐘獎後，會給自己放幾天假休息，10月再進新劇組努力工作。
許光漢此次無緣抱走「最佳男主角」，但他對得獎沒太多想法，因為入圍者都是自己欣賞、看齊的演員，所以平常心看待，還自爆典禮中途肚子太餓，短暫離場去吃香蕉。他覺得入圍就是肯定，並歸功於柯佳嬿演的黃雨萱和陳韻如，認為自己能演好李子維，都是因為前輩帶領才有的成就。
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