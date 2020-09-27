強尼戴普爆料他慘遭罷凌！《剪刀手愛德華》等於提姆波頓

經典電影《剪刀手愛德華》即將在台上映，片中反派角色普萊斯曾在一次採訪中透露：「導演提姆波頓就是愛德華。」而強尼戴普也在一本與波頓有關的傳記書中，表達了類似的看法，認為「剪刀手愛德華」等於「剪刀手提姆」。

這一切要從回溯提姆波頓的背景開始，由於提姆小時候是個猶太孩子，特殊的身分加上亂髮和其貌不揚、不太愛笑的人格特質，慘被同學霸凌，受到學校風雲人物的羞辱與疏離，而他小時候就住在像電影 《剪刀手愛德華》裡那樣的郊區，也因此被認為是波頓兒時郊區生活的投射，可以說整部片就是波頓的童年私密日記。

▲提姆波頓（左）童年慘被同學霸凌。（圖／聯影）

而且提姆波頓小時候熱愛待在家看B級電影，再加上受到霸凌遭遇，因此激發了他的想像力，種種因素促使之下，他開始自創人物畫出具備憂鬱眼神、沒有笑容的角色，這個角色正是後來《剪刀手愛德華》中，愛德華的前身與緣由。

▲▼《剪刀手愛德華》其實就是提姆波頓的化身。（圖／聯影）

不過《剪刀手愛德華》天馬行空的內容，更受到不少影迷喜愛，其中電影蘊含的隱喻、童話寓言等視覺符號，引起許多深入探究，讓這部結合奇幻元素的經典著作，一直以來都是電影創作者深感興趣的題材。