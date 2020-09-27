影／好萊塢女星肉搏「迴旋鏢隊長」　慘遭痛毆鼻青臉腫

好萊塢女星凱特沃許過去在人氣美劇《實習醫生》中，以幽默詼諧的婦產科醫生形象深植人心，近年更在Netflix影集《雨傘學院》中，以一位詭計多端的反派角色，讓人看到她的精湛演技，而在新片《倒數反擊》裡，凱特再度反轉形象，飾演一位機智風趣的女子安妮，讓「最強硬漢」連恩尼遜都墜入愛河，甘心為她金盆洗手。

▲連恩尼遜相當欣賞凱特沃許（左）。（圖／威視）