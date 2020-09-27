Junior、小鬼感情有多好？2年前「正副駕駛」對話掀淚海

小鬼（黃鴻升）36歲殞落，生前廣結善緣、待人真誠的他，留下的都是親友口中的好，17年前與小鬼組「丸子」闖樂壇的Junior（韓宜邦），多年前一段和小鬼的私下對話被翻出，網友看完終於了解2人關係有多緊密。
此外，Junior還分享，某次自己對小鬼說：「如果有天我要開飛機去打仗，我一定會找你當我的副駕駛。」小鬼不解問：「為什麼？」他回：「因為你是我最放心信任的夥伴，你會帶我回來。」
Junior打趣地說，2人多年後被叫「鬼哥」和「老JU」，值得慶幸與慶祝的是彼此之間從沒變過，最後感性向兄弟說：「跟你一起，永遠是我最快樂的時光。」
該對話被網友挖出，眾人鼻頭一陣酸，「結果這副駕駛先自行出發了」、「為什麼現在看，特別想哭」、「好想鬼哥」、「看到這...秒哭，好難得的友誼，好難得的兄弟情，你們感情非常深厚，感動」、「無法想像的難過，卻也感動著每個人記得你的好，在你的星球要快樂哦」！（編輯：楊穎軒）
我19歲認識你，
那時候你還不滿18。
算一算，我們就這樣走過了18年。
你20歲生日那年，
陪你去穿耳洞。
你穿完，我就往椅子上一坐：
「那也幫我穿一個吧，當作送你的生日禮物。」於是我們有了同年同月同日生的耳洞。
有次我說：「如果有天我要開飛機去打仗，我一定會找你當我的副駕駛。」你問：「為什麼？」
我說：「因為你是我最放心信任的夥伴，你會帶我回來。」
你現在是鬼哥，而我也是老JU了。
值得慶幸與慶祝的是我們之間從沒變過。
跟你一起，
永遠是我最快樂的時光。