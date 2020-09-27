Junior、小鬼感情有多好？2年前「正副駕駛」對話掀淚海

小鬼（黃鴻升）36歲殞落，生前廣結善緣、待人真誠的他，留下的都是親友口中的好，17年前與小鬼組「丸子」闖樂壇的Junior（韓宜邦），多年前一段和小鬼的私下對話被翻出，網友看完終於了解2人關係有多緊密。

▲小鬼（左起）、綠茶、Junior「丸子」兄弟情延續20年。（圖／Junior臉書）

× ▲小鬼（左起）、綠茶、Junior「丸子」兄弟情延續20年。（圖／Junior臉書）

▲小鬼過世後，Junior曾戴上對方的耳環去旅行。（圖／Junior臉書）

× ▲小鬼過世後，Junior曾戴上對方的耳環去旅行。（圖／Junior臉書）

▲Junior（右）、小鬼多年前「兄弟對話」惹網友鼻酸。（圖／Junior IG）