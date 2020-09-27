田馥甄撩粉耳邊講悄悄話　嘉賓是「這一支」全場傻眼

田馥甄的「全球人壽 田馥甄一一巡迴演唱會」今（27）日邁入第3天，爸、田媽組成親友團來力挺女兒，黃子佼、蔡旻佑、周蕙、林凡、廖文強、李佳薇、瞿友寧、脆樂團等藝人朋友到場觀看。而在演唱會上，迎來「特別嘉賓」，沒想到竟然是一支登山杖，逗樂全場歌迷。

▲田馥甄演唱會上狂撩粉。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.09.25）