田馥甄撩粉耳邊講悄悄話　嘉賓是「這一支」全場傻眼

田馥甄的「全球人壽 田馥甄一一巡迴演唱會」今（27）日邁入第3天，爸、田媽組成親友團來力挺女兒，黃子佼、蔡旻佑、周蕙、林凡、廖文強、李佳薇、瞿友寧、脆樂團等藝人朋友到場觀看。而在演唱會上，迎來「特別嘉賓」，沒想到竟然是一支登山杖，逗樂全場歌迷。
唱完《獨善其身》後，田馥甄開口向歌迷打招呼：「先知在哪裡？」之後直接現場點歌迷上台介紹演唱會螢光棒的使用方法，與歌迷親密互動，被她點到的幸運男粉絲不僅與田馥甄在相隔5公分的距離說悄悄話，還自己「加戲」，提到當田馥甄在台上不知道要講什麼的時候，「要跟她對話，說『田馥甄，我愛你！』」下台前該男粉絲害羞向田馥甄索抱，田馥甄也大方答應。
唱完《日常》後，田馥甄突然迎接「特別嘉賓」，正當歌迷期待萬分時，嘉賓登場，竟然是一支登山杖，不按牌理出牌的她，開始解說登山杖的使用方法，邊說邊覺得荒唐，「這什麼演唱會啊？我好想打我自己喔！」
近來愛上登山的田馥甄，登山杖儼然成為她的親密朋友，她也說起爬山後的感悟：「我們走一樣的路，不一樣的步伐，還是會走出不一樣的感受，這就像人生，讓我們有機會相遇在一起，共享美好的夜晚。」也提到這段期間，人生經歷了很多事情，發生了很多不一樣的事情，「就像專輯一樣，收歌的時候，會做一些調整，一開始設定大方向、大目標，做一些調整，很好玩，你永遠不知道會發生什麼事情。」