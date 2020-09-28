NOW早報／認愛小鬼遭疑：只是想紅非癡情　峮峮淚曝原因

認愛小鬼後遭疑「只是想紅非癡情」 峮峮淚曝背後原因

藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，享年36歲，他的女友峮峮隨後在IG上認愛並悼念，讓許多人看了相當不捨，不過近來峮峮卻收到網友私訊質問，「請問妳認愛後，小鬼就會活過來嗎？」該網友建議，峮峮默默守護和小鬼的約定就好，這樣將來會比較好找對象，甚至直言「我不懂妳現在認愛的意思，是想藉由小鬼的名義讓自己更紅而已，多虧小鬼這麼守護妳。」對此，峮峮則表示，主動公開身分只是希望自己能好好陪他走完最後一程，坦言「你們沒有走過我們走過的路，沒有經歷過我們的生活，如果覺得我消費，就不要追蹤我」，她認為，每個人都有自己思念的方式，也謝謝其他給予她正能量的網友。

▲峮峮回應網友。（圖／峮峮IG）

今日天氣／北台濕涼南多雲 花東中部局部雨

今（28）天持續受到東北風及華南雲雨區的影響，北台灣一整天濕濕涼涼，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生的機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雲有局部午後雷陣雨的天氣；預測北台灣早晚低溫約20、21度，其他地區低溫22至25度，北台灣高溫23至27度，其他地區高溫27至33度，南北溫差較大。





吳釗燮稱不尋求與美建交遭轟！外交部：台美關係穩健發展





由於中國大陸不斷打壓台灣外交生存空間，蔡英文總統第一任期4年內共有6個邦交國與我國斷交，世界衛生組織（WHO）等國際組織也無法參加。根據外交部提交立院報告指出，政府持續推展「踏實外交」，展現重要努力成果，包括國際防疫提升，讓世界看見台灣、友邦關係穩固友好、台美夥伴關係穩健發展、台日關係日漸增進、台歐關係穩健邁進、新南向政策持續深化與索馬利蘭互設代表處。



▲外交部長吳釗燮。（圖／記者葉政勳）

影／拒陸製不至無疫苗可用 陳時中：若需冷鏈會準備好





衛福部已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，但衛福部長陳時中日前表示將不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗，外界擔心最後台灣可能無疫苗可拿？對此，陳時中昨（27）日受訪時表示，過去就規定中國大陸血液製劑與疫苗不准進口，並非新辦法，而目前有2支歐美製疫苗沒有冷鏈問題，若需要買到另2支有冷鏈需求的歐美疫苗，台灣會與冷鏈廠商保持連繫，若到時一定要使用，也會準備好。





金鐘55／楊謹華只差1票輸柯佳嬿 評審苦喊：惡夢重演！





第55屆金鐘獎頒獎典禮26日於國父紀念館舉行，典禮罕見超時1小時引來網友不滿，但過程仍順利結束，不過有不少遺珠引發網友熱議。評審召集人陳世杰最後受訪時坦言，「戲劇男女主角最後都只差一票勝出。」他表示，戲劇男主角由《鏡子森林》姚淳耀獲得，但其實在最後一輪投票時跟《誰是被害者》張孝全進入PK，結果只差一票勝出。而女主角部分柯佳嬿又再度靠著《想見你》打敗楊謹華，陳世杰透露4年前自己也是評審，這次再度陷入「柯楊魔咒」他苦喊：「惡夢重現！」透露兩人也是進入PK戰，且也是只差一票，最後由柯佳嬿勝出。



▲柯佳嬿（左）、楊謹華再度競爭，由柯佳嬿奪得視后。（圖 / NOWnews影像中心）

竹內結子、三浦春馬燦笑合照曝光 網鼻酸：2個都不在了





日本人氣女星竹內結子今（27）被發現陳屍東京澀谷自宅，享年40歲，死因初步判定為輕生，她生前以大銀幕代表作《現在，很想見你》為台灣觀眾熟知，也在2019年上映的《信用詐欺師JP》與已故男星三浦春馬合作，2人同框照曝光，網友難過喊：「春馬最喜歡的女演員就是竹內結子，現在兩個人都走了！」（編輯：許苡晴）