再撐2天出大運！4生肖財源滾滾來　「這位」獎金拿到手軟

不知不覺9月已來到尾聲，只剩下2天的時間，擁有3.8億人次觀看的星座專家《星座小桔子》近日就特別分析，30號開始，「4生肖」將迎來好運，財運擋不住，一輩子不缺錢，其中有一位更是獎金拿到手軟，財源滾滾來！趕快來看看自己有無上榜？

生肖羊

屬羊的女生天生就性格溫順，做事識大體，為人賢惠有禮。她們在婚後是個難得的好妻子、好母親，她們出得了廳堂，進得了廚房，不僅燒得一手好菜，還十分懂得待人處事的道理，因此別人對她的評價很高，有口皆碑。她們能夠幫夫益子，丈夫在她們的指點下，事業有望風生水起。

生肖虎

屬虎的女生有「天彩」吉星坐鎮，她們是萬里挑一的旺夫命，娶回家賦有三代人。屬虎女一出生就能為爸媽帶來巨大財富，長大後更是旺夫能手。不論她們嫁入怎樣的家庭，丈夫都可以快速找到賺錢門道，從此日進斗金，一家人天天都在數錢。

▲再撐2天出大運！30號開始，4生肖財源滾滾來，「屬牛人」獎金拿到手軟。（示意圖／NOWnews資料照）

生肖牛

屬牛的人聰明伶俐，情商很高，總能在職場上遇到貴人指點，獲得很多不錯的工作機會，也會隨著工作經驗越來越強，職位薪水都跟著上漲。近期好運爆棚，財運大旺，不僅可以在工作上取得好成績，翻身逆襲，還會有可喜的收入，工資翻倍不說，獎金也會拿到手軟，喜事不斷。

生肖雞

生肖雞的人性格堅強，為人處事也十分穩重，身邊人都覺得他們非常靠譜，總覺得他們可以信賴、依靠，也會對他們予以幫助，而古道熱腸的他們，也經常幫助他人，自然能擁有好的人脈關係。近期有貴人鼎力相助，使得事業路上發展順利，有機會改變現狀，生活無憂！（編輯：許苡晴）