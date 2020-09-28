45歲周迅出道多年沒胖過　戒吃「3類食物」讓身體變輕盈

45歲的周迅，是首位獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國金雞獎三金后冠的大滿貫演員，不僅有著精湛的演技，更有獨特的靈氣，在影壇可說發光發熱，水靈靈的眼睛，還有「落入凡間的精靈」美稱。近日她破天荒參與陸綜實境秀節目《很高興認識你》，又因為外貌的問題引起觀眾討論，讓我們一虧她私下的保養以及維持身材的方法吧！

▲周迅難得參加綜藝節目。（圖／i周迅微博）

▲周迅出演古裝大劇《如懿傳》 。（圖／i周迅微博）

▲周迅與阿雅一起主持實境秀。（圖／i周迅微博）