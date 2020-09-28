45歲周迅出道多年沒胖過　戒吃「3類食物」讓身體變輕盈

45歲的周迅，是首位獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國金雞獎三金后冠的大滿貫演員，不僅有著精湛的演技，更有獨特的靈氣，在影壇可說發光發熱，水靈靈的眼睛，還有「落入凡間的精靈」美稱。近日她破天荒參與陸綜實境秀節目《很高興認識你》，又因為外貌的問題引起觀眾討論，讓我們一虧她私下的保養以及維持身材的方法吧！
事實上，周迅先前以42歲的年紀逆齡演出《如懿傳》中，剛進宮的18歲少女青櫻，曾被毒舌的網友譏笑面容衰老、嗓音難聽，還大肆評論她真的老了，讓周迅陷入衰老的恐懼感，甚至壓力大到難過地在沙發上大哭，「那時候我真的早上起床就開始哭，陽光再好我也哭，我可能没有辦法，去快速面對人的衰老這件事」。
這次參與陸綜《很高興認識你》，在節目中難得展現真實模樣，又被酸民網友指出眼袋明顯，看起來有些憔悴，和阿雅、劉雯同框畫面，明顯看得出年齡差，不過也有網友認為，周迅在45歲這年紀還能保有纖瘦的身材，臉蛋也沒有細紋，已經很不容易，就算變得不再年輕、容貌不再完美，周迅的魅力都不會隨著時間的推移而消失。
雖然後來，周迅談起死亡和衰老已經逐漸坦然，但是，女人天性都是愛美的，其實她到現在也沒有完全克服焦慮感，而她也說「你可以鄙視某個人的人品，但鄙視衰老是不客觀的」，尤其人們對女演員又特別嚴苛，「別人總是希望你能停留在一個青春美貌的階段，卻忽略衰老是所有人都不可抗拒的事情。」
周迅更在節目採訪中無奈表示，「我也很納悶，為什麼一定要給我扣個少女感」，生老病死，人終有一老，女人唯一需要做的，就是要自信一點，所謂的自信也許就是自然的看待自己本身的好與壞，她希望能活到臉上爬滿皺紋的那一天，去感受那種感覺，「真正的少女感並不只是『凍齡』的外表，而是不被年齡束縛的自由内在」。
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