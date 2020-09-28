金鐘收視超越去年！國師搭配小馬搶下「典禮最高點」

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦的「第54屆電視金鐘獎」頒獎典禮於26日圓滿落幕，今年的戲劇競爭十分激烈，《醉夢者》與《想見你》各摘下4金，是戲劇的最大贏家，而典禮的收視率也較去年成長許多，收視最高點4.2落在由唐綺陽與小馬連袂出場揭曉的「生活風格節目獎」，第二高點則是落在高怡平獲得的「生活風格節目主持人獎」。

值得注意的是，唐綺陽在準備頒獎時，差點沒等入圍者短片播放完，就急著想拆開信封宣布得獎者，好在旁白哥歐馬克「神救援」，緊急的補一句「入圍的有...」才讓唐綺陽回過神，而她的搭檔小馬也出糗，他想要形容高怡平「 一波未平，一波又起」時，卻直接大卡詞，還好唐綺陽也替他找台階下：「就跟你說這個不好背！」

本屆電視金鐘獎頒獎典禮星光大道由黃豪平與大霈首次搭檔主持，觀眾對2人搭配主持功力認為節奏不錯，口條很順，特別是黃豪平訪問的題目不慍不火，讓人聽了很舒服，此外， Lulu的討論度也很高，雖然她今年未得獎，但她的現場反應被觀眾封「新一代最佳主持」，觀眾甚至建議明年可交由Lulu與黃豪平共同主持。





今年終身貢獻獎頒給小鳳仙與林義雄2位，該段節目由同是國寶級的陳亞蘭擔任引言任讓電視前的觀眾好有感覺，今年2位得獎者一生都奉獻給歌仔戲及戲劇，觀眾對林義雄的得獎致詞覺得很感人，85歲高齡還能講話這麼有條理真的不簡單。（編輯：侯家瑜）

▲高怡平獲頒「生活風格節目主持人獎」時收視第2高。（圖／三立提供）