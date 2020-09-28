曾怕被淘汰！小鬼勇闖綜藝圈　為了夢想「甘願被砸派」

藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，享年36歲，消息曝光後讓演藝圈悲痛不已，不少藝人利用歌曲、影片或是畫作來悼念他，小鬼的妹婿日前就曝光一支他的訪談內容，除有了小鬼在演藝圈的心路歷程、反思和鼓勵之外，還提及小鬼在節目中甘願「被砸派」的原因，讓粉絲們不禁流下淚來。

小鬼在訪問一開頭就感性說道：「有一天你會發現，你長大了，你成家了，你再回頭看看，這一切有沒有給你什麼，我的粉絲在長大之後，覺得追我沒有白追，我是希望我做到的事這樣子。」他坦言剛開始走入演藝圈，最想成為的就是一名演員，因為害怕自己被淘汰，所以決定踏進綜藝圈去闖蕩，希望自己可以留下來，就誤打誤撞開始主持節目。小鬼也談及被砸派的日子，透露在綜藝節目中被砸派的當下，其實是很開心的，因為這樣就更看得見夢想，「我不放棄任何一次被砸派的機會，被砸一次派，你可以更靠近你的夢想一步，我絕對不會放棄」。

小鬼透露剛開始主持《娛樂百分百》時不被看好，曾因為不被粉絲喜歡而遭到網路攻擊，「可能當時還年輕，所以也沒有想太多」，不過為了成為自己想要成為的樣子，小鬼認為這些都是必經之路，需要經過學習的，把自己該做的事做好就好，最後也就這樣熬過來了。（編輯：侯家瑜）

▲小鬼（中）曾透露自己剛開始主持《娛樂百分百》時不被看好。（圖／小鬼妹婿IG）