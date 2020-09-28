曾之喬爆料老公是小網美　談遺珠許光漢：有什麼值得安慰

藝人曾之喬今（28）日出席手機新品發表會，談到平常發的網美照，曾之喬笑說「同事發現我有特異功能，不起眼的場景都拍成網美打卡店。」此外，曾之喬也有收看上周的金鐘獎，談到遺珠許光漢，她透露《想見你》製作人還要她安慰許光漢。

▲柯佳嬿（左）、許光漢凌晨出席慶功宴。（圖／記者陳思誼攝）

× ▲柯佳嬿（左）、許光漢凌晨出席慶功宴。（圖／記者陳思誼攝）

曾之喬表示在日常生活中除了有工作人員幫她拍照外，老公辰亦儒也會當她的攝影師，她還偷偷爆料老公其實也是小網美，「有時候幫我拍的時候，他會在一旁說『換我換我』。」且曾之喬對拍照要求高，常常拍了很久讓辰亦儒忍不住說：「可是我也想拍」，逗得老婆哈哈大笑。除了網美照外，曾之喬自爆在家完全沒有形象，常被老公拍照捕捉下來「不入流」的照片，談起夫妻倆的情趣她也大方表示，「只要不露點，他想公開（照片）我也不會生氣。」

▲曾之喬笑說老公根本是小網美。（圖 / Sony提供）

× ▲曾之喬笑說老公根本是小網美。（圖 / Sony提供）

26日剛結束的金鐘獎，曾和曾之喬合作《必娶女人》的柯佳嬿2度封后，曾之喬坦言很為她感到開心，說起《想見你》最大遺珠許光漢，曾之喬透露製作人還要她安慰一下許光漢，她開玩笑說：「他今年旺成這樣，有什麼值得安慰。」覺得他爆紅已受到很多肯定，不必為沒得獎難過，「得獎不得獎，我們都要謙虛誠懇面對往後的作品。」

▲吳姍儒出席金鐘55星光大道（圖／NOWnews影像中心攝 , 2020.09.26）

× ▲吳姍儒出席金鐘55星光大道（圖／NOWnews影像中心攝 , 2020.09.26）

而好友Sandy（吳姍儒）今年沒得獎，曾之喬說：「她跟柯佳嬿不相上下，得獎緣非常好，而且實力與美貌兼具，還想怎樣？」但也佩服Sandy每次金鐘獎從頭坐到尾，「她很熱愛她的工作，很開心她發展得很好。」