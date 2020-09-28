小鬼遺作《扛得住》上線　「滿滿燦笑身影」惹淚崩

藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，享年36歲，他的親友和粉絲們都十分想念他，事實上，小鬼的遺作曾經在他IG的最後一則貼文曝光過，就是他與好友柯有倫、竇智孔一起合作的友情之歌《扛得住》，而MV也在今（28）日上線，短短幾小時就吸引許多粉絲觀看。

「希望我能成為你心中的英雄」，只見小鬼緊閉雙眼，真情流露地詮釋歌曲，MV當中還可以看到他與柯有倫、竇智孔說說笑笑、一起自拍和練唱的模樣，畫面十分溫馨。事實上，《扛得住》這首歌的誕生是因爲今年疫情，柯有倫表示看到大家生活上面都遇到一些比較大的困苦，所以想要鼓勵大家，在這段時間一定要「扛得住」。

MV曝光後，粉絲們看到小鬼燦笑的模樣，思念之情瞬間湧上心頭：「他剩下來的最後一首歌，他用笑容替代他所有的痛苦。」、「2020年真的發生太多事了，我們大家一定要扛住！」、「堅持到底，永不退縮，將小鬼的精神繼續延續下去。」、「希望你在那個星球也是一直笑著、幸福著。」（編輯：侯家瑜）

▲小鬼（中）與柯有倫（左）和竇智孔（右）一同自拍。（圖／滾石唱片Youtube）