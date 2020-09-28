直擊金鐘55星光紅毯！女星深V吸睛　男星突破自我

我們，是今年世界上少數能夠舉行現場頒獎典禮的地方，明星不需自己在家視訊連線，可以走實體的紅毯，一起參加典禮，實在很了不起。又因為很長的時間沒有其他活動，因此出席率和明星光彩都十分充分，男星也有突破自我的裝扮，安全牌之外的選擇十分寬廣。今年男星展現多樣化，女星卻大多數選擇上半身深V的剪裁，我想「爆」這個字在明天報紙上會被用很多次。

黃豪平和李霈瑜是今年的紅毯主持人，兩人的服裝都帶有一點解構的元素，是少見有共通設計元素的主持搭擋，李霈瑜的衣服多層次的剪裁十分別緻，但看她腳受傷打石膏還站著主持完兩個小時的紅毯讓人十分感動（好啦那只是她的鞋），黃豪平的中性風格西裝至少是個不尋常的選擇，要對自己很有自信才能打扮成舊時代英國的奶媽，給他一個手提包和雨傘就可以飛上天去演歡樂滿人間了。

▲金鐘55星光大道主持人黃豪平。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

▲金鐘55星光大道主持人大霈李霈瑜。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

我喜歡鍾欣凌身上禮服的剪裁，合身之餘又多了一份飄逸感，這個顏色也很襯她的膚色，別珍是一個可以理解但顯得有點太成熟的選擇，如果是一個比較現代感幾何的設計，可以跟禮服的垂墜線條做一個對比，郭彥鈞就，就是這樣。

▲郭彥鈞（右）和鍾欣凌（左）出席金鐘55星光大道。（圖／NOWnews影像中心）

陳冠霖的變形蟲花紋西裝外套搭配同花色襯衫，和紫色長褲，是一個十分大膽的選擇，我會希望加一個紫色的領結跟褲子連貫起來，也更有一點正式的氣氛，曾菀婷的黑色禮服簡單典雅，但兩人站在一起不知道為什麼有種時光穿越回到八零年代的感覺。

▲陳冠霖出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

白家綺展現性感，這套大紅禮服低胸高衩，但是長袖平衡了裸露的尺度，Gino的西裝就，對，也沒什麼好說的。接下來我們即將進入深V區，今年的主題是深Ｖ。

▲白家綺挺孕肚現身紅毯。（圖／NOWnews影像中心）

丁寧延續了今年許多人有志一同的深V主題，但整件衣服的剪裁稍微有點呼吸空間，健康膚色帶有運動美感，珠寶和髮型選得十分得宜，但是這套衣服就是一種萬年頒獎典禮款，大家看到後面的時候就會忘記這件衣服長怎樣。

▲丁寧出席金鐘55星光大道。（圖／NOWnews影像中心）

吳姍儒的黃色禮服則十分別緻，禮服本身的構造感很強，但我不喜歡髮型往上的方式，有種佛陀感。這件衣服冷靜下來想想是麥當勞會用的那種起司片，邊緣因為熱度有點皺折。

▲吳姍儒出席金鐘55星光大道。（圖／NOWnews影像中心）

炎亞綸也是大膽選擇跳脫傳統西裝的一位男星，這件粉紅間曾變黑刺繡的西裝外套的確很奪目，穿在他身上別有一番韻味，但如果給歌仔戲國寶級的女星穿也相當合理。如果要說他這件衣服像哪種動物，應該是紅鸛吧。

▲炎亞綸擔任典禮主持人之一。（圖 / NOWnews影像中心）

Lulu今年的禮服我很喜歡，一樣是深V，不同的設計、不同的人可以穿出截然不同的感覺，這件衣服的深開口不是性感，而是多了點自在呼吸的空間，前面的立體裝飾和禮服裙擺的流暢，跟簡單的髮型，是一個相當大器的造型。

▲LULU出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

范少勳這身漸層紅褐色的西裝突然讓我好想吃東山鴨頭。

▲范少勳。（圖／NOWnews影像中心）

謝欣穎也選擇了深V的剪裁，深V在不同的體型上可以從迎面而來的3D效果到帶有時尚感的藝術氣質都有可能，這件禮服上面綠色的刺繡部分很搶眼，跟上半身的深V有一個幾何上的對比效果，是出乎意料的清新選擇。

▲謝欣穎出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

謝盈萱總是願意在紅毯上做截然不同的選擇，這件衣服上面有戲劇性的立體剪裁，但我不太確定褲子開前面的衩的心態。同時我第一眼看到這件衣服的時候想的是「太好了他有帶枕頭，這樣就不怕超時了」。

▲出演《俗女養成記》的謝盈萱未獲獎，網友感到相當可惜。（圖／NOWnews影像中心）

范曉萱出來時我蠻開心的，因為她顯然就是一路忠於自我，穿了一件T恤和短靴，跟長裙的搭配多了一點正式感，大珠鍊有一絲幽默，可能穿得這麼獨立就不必妝髮再這麼強烈，如此就略帶一絲小燕姐的氣氛。

▲范曉萱坦言服裝穿得自在就好。（圖 / NOWnews影像中心）

雖說是十分標準的晚宴正裝，但我想大家會想看王柏傑的照片。剪裁的稍微放鬆了一些，倒是很有接上最近男裝的潮流。

▲王柏傑。（圖／NOWnews影像中心）

張孝全為什麼打扮成甄子丹來參加呢。

▲張孝全。（圖／NOWnews影像中心）

最後忍不住要上一張三人合照，時尚討債集團的概念。范「欠債還錢！」兩男「剁啊！」

▲《罪夢者》張孝全（左起）、范曉萱、王柏傑。（圖 / NOWnews影像中心）

▲李沐出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

今晚如果是深V之夜，天心就是VIP跟MVP跟種子球員。她的禮服則是這種體型的一個好例子，上半合身但有寬大裙襬，平衡掉上半身，她的珠寶選擇非常好，深V禮服與這個長度的項鍊搭配相當完美，唯一可惜的是裙擺材質在這燈光下，讓人想起一個哥德風的天燈。

▲天心。（圖／NOWnews影像中心）

我單純想問莫允雯選擇這套衣服的心境是什麼。我喜歡金色，但是這件衣服透明的地方十分尷尬，在整個下半身的正中，如果是全部金色，或透明的地方往下一點，都會比較合理，現在這種中間半透明的狀態，就是一個很富貴的水晶餃的狀態。

▲莫允雯。（圖／NOWnews影像中心）

蔡淑臻的白色禮服有點解構的態度，但他一慣的看起來迷濛的拍照狀態，顯得衣衫有點不整，鞋子是膚色交叉織帶，基本上是包紮傷口用的那種材質。所以他的造型靈感來源是南丁格爾（才不是！）。

▲蔡淑臻出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

楊謹華的衣服讓我壓力好大，深V高衩還有蓬袖，跟多層次項鍊搭起來真的有種無法呼吸的感覺，他看起來像一個十分成人版的小紅帽（委婉）。

▲楊謹華模樣十分性感。（圖／楊謹華臉書、NOWnews資料照）

柯佳嬿的黑色造型搭配閃亮的領子十分合理，也適合她的氣質，耳環的一抹色彩是很好的點綴，我喜歡正面高領長袖卻露背的巧思。

▲柯佳嬿出席金鐘55星光大道。（圖／NOWnews影像中心攝 , 2020.09.26）

最後，這是正當季的許光漢。