NOW早報／峮峮認愛小鬼遭嗆想紅　許維恩同感：為何不能

峮峮認愛小鬼遭嗆想紅 許維恩心有戚戚焉：為何不能

小鬼黃鴻升16日因主動脈剝離驟逝，享年36歲。女友峮峮在他過世後，公開兩人關係，連發多篇思念文紀念男友，沒想到卻有網友私訊她，認為她在消費小鬼，讓她感到相當心痛，對此，曾經失去摯愛的許維恩看不下去，站出替峮峮抱不平了。

峮峮在IG上表示，有網友私訊她認為她不顧跟小鬼的約定，公開兩人關係，還指出峮峮的行為只是想讓自己紅而已，讓她心痛發文「每個人都有自己表達思念的方式，言論自由，不代表可以傷害別人。」小鬼好友許維恩16年前也曾失去摯愛楊明學，看到峮峮被攻擊她感到相當心疼，「不是每一個人都能體會到失去摯愛的傷痛，所以不需要再加倍給峮峮承受負擔。」



▲許維恩對於失去摯愛感同身受。（圖 / 翻攝許維恩臉書） 今日天氣／東北風減弱氣溫回升 花東、北部零星雨





今（29）天東北風稍減弱，氣溫稍回升，水氣也減少天氣較穩定，只有花東地區有局部短暫陣雨，北部地區晚上也有少部分零星的雨勢，大部分地區多是多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及宜花地區高溫約27、28度，其他地區高溫30至33度，各地早晚低溫20至24度。





英系操盤與蔣萬安角逐台北市長？陳時中：派系往來不多





政府日前宣布要開放含有萊克多巴胺的瘦肉精美豬進口，引發各界討論，昨（28）天上午衛環委員會，進行本會期第一次議程，國民黨立委蔣萬安也抽中擔任委員會召委，找來衛福部長陳時中出席報告業務概況。針對美豬相關風險評估報告，蔣萬安提到，衛福部委託成大的相關風險報告，有提到要針對孕婦食用萊劑內臟降低標準，9/4相關的專家會議，也建議要針對肝、腎降低標準，但是最後肝的安全容許量，僅比照國際標準、沒有調降，對此蔣萬安質疑，相關依據為何。





面對立委質疑，陳時中答非所問，僅表示豬腎的食用量比較高，萊劑殘留量也會比較高，所以將國際標準的殘留容許量，從0.09ppm改為0.04ppm，但針對為什麼不遵照專家意見調降豬肝的殘留容許量，陳時中沒有正面回應。





另外，蔣萬安與陳時中，被認為是呼聲最高的兩大台北市長候選人，在立院列席前，陳時中也被媒體問及是否有英系人馬，暗中協助選舉規劃，對此陳時中表示，和派系往來不多，他提到大家會聊天，但是沒特別聊選舉的事情。至於蔣萬安抽中衛環委員會召委，陳時中被要求一週兩天列席備詢，外界認為是台北市長選舉前的提前過招，對此，陳時中表示，只是來政策討論，不感到委屈。而在蔣萬安針對美豬相關議程質詢結束後，代理主持議程的國民黨立委徐志榮還提到「謝謝兩位準市長」，讓陳時中與蔣萬安兩人，參與台北市長選舉的煙硝味更加濃厚。



▲衛福部長陳時中昨（28）天出席衛環委員會，說明美豬進口相關議題。（圖／翻攝立法院議事直播）

向國外買疫苗低溫運送恐難保存？莊人祥回應了





新冠肺炎疫情持續在全球延燒，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就曾提到，我國目前已經跟新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，能有機會優先獲得疫苗採購，但是外傳因為部分疫苗的低溫儲存問題，面臨冷鏈保存困境。對此，指揮中心發言人莊人祥昨（28）天召開疫情臨時說明記者會時表示，目前全球進度最快的2支疫苗，分別為AZ與Moderma，後者比較特殊，需要在零下負20度的環境儲存，但他也提到，此疫苗在解凍到2到8度時，還是可保存一周。





莊人祥強調，針對相關疫苗有些SOP，包含如何儲存、解凍，未來要跟藥廠一起把冷鏈過程建置起來，但目前新冠肺炎疫苗尚未施打在受試者上，台灣也還沒選定要採買哪支疫苗，還需要看之後的採買量做相關評估。目前有與冷鏈公司以及工研院，來洽談相關冷鏈倉儲，必要時指揮中心也願意負擔業者，相關運輸的改裝費用。



▲針對新冠肺炎疫苗採購，莊人祥強調，針對相關疫苗如何儲存、解凍，未來要跟藥廠一起把冷鏈過程建置起來。（圖／翻攝自Politico外交政策）

楊謹華擦身視后：人生不就這樣 用6張正面火辣照謝觀眾





第55屆金鐘獎日前圓滿落幕，今年的「最佳女主角」競爭激烈，最後楊謹華以一票之差敗給柯佳嬿，楊謹華昨（28）日終於發聲，她態度樂觀，表示「人生不就是這樣」，更大方曬出6張「超有誠意」的美胸、美腿照，百名網友湧入留言安慰，稱讚她演技真的厲害「在我心中妳當之無愧」。



▲楊謹華擦身視后樂觀面對，曬性感照謝謝觀眾。（圖／楊謹華臉書、NOWnews資料照）

再撐2天出大運！4生肖財源滾滾來 「這位」獎金拿到手軟





不知不覺9月已來到尾聲，只剩下2天的時間，擁有3.8億人次觀看的星座專家《星座小桔子》近日就特別分析，30號開始，「4生肖」將迎來好運，財運擋不住，一輩子不缺錢，其中有一位更是獎金拿到手軟，財源滾滾來！趕快來看看自己有無上榜？





生肖羊





屬羊的女生天生就性格溫順，做事識大體，為人賢惠有禮。她們在婚後是個難得的好妻子、好母親，她們出得了廳堂，進得了廚房，不僅燒得一手好菜，還十分懂得待人處事的道理，因此別人對她的評價很高，有口皆碑。她們能夠幫夫益子，丈夫在她們的指點下，事業有望風生水起。



生肖虎





屬虎的女生有「天彩」吉星坐鎮，她們是萬里挑一的旺夫命，娶回家賦有三代人。屬虎女一出生就能為爸媽帶來巨大財富，長大後更是旺夫能手。不論她們嫁入怎樣的家庭，丈夫都可以快速找到賺錢門道，從此日進斗金，一家人天天都在數錢。



生肖牛



屬牛的人聰明伶俐，情商很高，總能在職場上遇到貴人指點，獲得很多不錯的工作機會，也會隨著工作經驗越來越強，職位薪水都跟著上漲。近期好運爆棚，財運大旺，不僅可以在工作上取得好成績，翻身逆襲，還會有可喜的收入，工資翻倍不說，獎金也會拿到手軟，喜事不斷。



生肖雞



生肖雞的人性格堅強，為人處事也十分穩重，身邊人都覺得他們非常靠譜，總覺得他們可以信賴、依靠，也會對他們予以幫助，而古道熱腸的他們，也經常幫助他人，自然能擁有好的人脈關係。近期有貴人鼎力相助，使得事業路上發展順利，有機會改變現狀，生活無憂！（編輯：許苡晴）